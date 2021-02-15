بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15





كان «جوزيف ليجون» البالغ من العمر الآن 83 عامًا، يبلغ من العمر 15 عامًا عندما حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1953 لمشاركته في سلسلة من عمليات السطو والاعتداء مع مجموعة من المراهقين المخمورين في فيلادلفيا.





نتج عن الحادث مقتل شخصين نتيجة لهذه الجرائم، وحكم على مرتكبيها بالمؤبد على الرغم من أن ليجون أخبر محكمة فيلادلفيا انكوايرر أنه لم يقتل أي منهم.





وخلال ما يقرب من سبعة عقود قضاها وراء القضبان، رفض ليجون التقدم بطلب للإفراج المشروط، وأصر على منحه إخلاء سبيل صريح.





وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا بأن الأحكام الإجبارية المؤبدية المفروضة على الأحداث تشكل عقوبة قاسية وغير عادية وبالتالي فهي غير دستورية.





لكن بعد صدور الحكم، كانت ولاية بنسلفانيا من بين عدة ولايات رفضت تخفيض عقوبة السجن المؤبد.

بعد 68 عامًا خلف القضبان، أطلقت بريطانيا سراح أقدم سجين في البلاد، والذي تلقى حكم بالمؤبد في عمر الـ15 عاما رفض خلالها تقديم طلب الإفراج المشروط بحجة أنه لم يقتل أي شخص.