ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15

الإثنين 15/فبراير/2021 - 04:46 ص
عجوز
عجوز
Advertisements
عزة عاطف
بعد 68 عامًا خلف القضبان، أطلقت بريطانيا سراح أقدم سجين في البلاد، والذي تلقى حكم بالمؤبد في عمر الـ15 عاما رفض خلالها تقديم طلب الإفراج المشروط بحجة أنه لم يقتل أي شخص.

كان «جوزيف ليجون» البالغ من العمر الآن 83 عامًا، يبلغ من العمر 15 عامًا عندما حكم عليه بالسجن مدى الحياة في عام 1953 لمشاركته في سلسلة من عمليات السطو والاعتداء مع مجموعة من المراهقين المخمورين في فيلادلفيا.

نتج عن الحادث مقتل شخصين نتيجة لهذه الجرائم، وحكم على مرتكبيها بالمؤبد على الرغم من أن ليجون أخبر محكمة فيلادلفيا انكوايرر أنه لم يقتل أي منهم.

وخلال ما يقرب من سبعة عقود قضاها وراء القضبان، رفض ليجون التقدم بطلب للإفراج المشروط، وأصر على منحه إخلاء سبيل صريح.

وفي عام 2012، قضت المحكمة العليا بأن الأحكام الإجبارية المؤبدية المفروضة على الأحداث تشكل عقوبة قاسية وغير عادية وبالتالي فهي غير دستورية.

لكن بعد صدور الحكم، كانت ولاية بنسلفانيا من بين عدة ولايات رفضت تخفيض عقوبة السجن المؤبد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

30 عاما من السجن فى أمريكا.. الجاسوس الإسرائيلي بولارد يصل تل أبيب

حصل على أكبر تعويض.. بريء يقضى 28 سنة في السجن ويخرج مليونيرا

أول تعليق من الرئاسة الروسية على اعتقال نافالني والدعوات الغربية للإفراج عنه

الحكم بسجن زعيم المعارضة الروسية يفتح النار على موسكو.. صور وفيديو

ترشيحاتنا

طارق شوقي: جيل كورونا من الطلاب فقد محتوى تعليميا كبيرا العام الماضي

أخبار الزمالك.. مرتضى منصور يكشف عن فضيحة جديدة.. ومصطفى محمد يشارك عمرو زكي في إنجاز تاريخي للمحترفين المصريين

العربية: وصول وفد مصري إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة

زوج عبير صبري: بقولها لبسك حلو بس بكون غيران ..فيديو

أمطار وشبورة في هذه المناطق..الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم

3 جثث من أسرة واحدة.. تفاصيل كارثة عقار روض الفرج المنهار

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 68 عاما.. الإفراج عن أقدم سجين بريطاني في الحبس منذ سن الـ15

بالتزامن مع الفلانتين.. الأمير هاري وميجان ماركل ينتظران مولودهما الثاني

قطة برية تتسبب في تغريم صاحبها 80 ألف جنيه.. اعرف الحكاية