كل ما تريد معرفته عن موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات

عقب قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها يوم السبت الماضي بشأن مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع، يبحث الطلاب عن المواعيد النهائية لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك كيفية إقامتها، وفيما يلي نستعرض هذه المواعيد وآلية تطبيق الامتحانات وفقًا لآخر القرارات المتخذة مؤخرًا في هذا الشأن.





موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات





يتساءل الكثير من الطلاب عن موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات وذلك بعد قرارات مجلس الوزراء التي تم اتخاذها يوم السبت الماضي بشأن مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع إضافي لتنتهي يوم 26 من فبراير الجاري .





وبناء على هذا القرار سيتم وضع جداول جديدة لتعديل موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات وفقًا للقرات التي تم اتخاذها بهذا الشأن ، على أن يكون موعد امتحانات نصف العام 2021 للجامعات بعد الانتهاء من إجازة نصف العام وفقًا للمواعيد الجديدة .





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وقد أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي ، خلال تصريحات إعلامية أثناء مداخلة هاتفية له ، إنه سيتم إجراء الامتحانات المؤجلة للفصل الدراسي الأول للجامعات والمعاهد اعتبارا من يوم السبت الموافق 27 فبراير ، وذلك وفقًا للجداول التي ستعلنها الكليات والمعاهد ، على مواقعها الإلكترونية قبل موعد الامتحانات بوقت كاف .





موعد الامتحانات 2021





كما أعلنت وزارة التربية والتعليم خلال المؤتمر الذي عقده الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم أمس، أنه فيما يخص موعد الامتحانات 2021 ، فإنه سيتم عقد جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول لكل السنوات الدراسية بعد الانتهاء من إجازة نصف العام يوم 20 من فبراير الجاري .

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وتقرر لأول مرة خلال هذا العام ، إجراء امتحانات إلكترونية تجريبية لطلاب الثانوية العامة 2021 قبل إجراء الامتحان النهائي لاختبار وتقييم فكرة أداء الامتحان على التابلت والتعرف على شكل الاسئلة بهذه الطريقة الجديدة ، حيث أنه من المقرر عقد هذا الامتحان التجريبي في شهر أبريل القادم من المنزل للطلاب .





على أن تجرى امتحانات الثانوية العامة 2021 ، إلكترونيًا لجميع انواع الطلاب في لجان إلكترونية ، بحيث تكون مراقبة على التابلت .





ويتم حاليا استكمال تدريس المناهج الدراسية ، حتى نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020/ 2021 بنظام التعليم عن بعد، حتى بداية إجارة منتصف العام التي بدأت 16 يناير وتستمر حتى 20 فبراير المقبل .





وذلك لاستيفاء المتطلبات الأساسية، والحد الأدنى من معايير إتمام المناهج الدراسية، وتأجيل كافة الامتحانات التي كان من المقرر عقدها في هذا الفصل ، لما بعد انتهاء إجازة منتصف العام .





امتحانات نصف العام ٢٠٢١ للجامعات





تجرى امتحانات نصف العام ٢٠٢١ للجامعات بعد الانتهاء من إجازة نصف العام ، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 26 من الشهر الجاري .





وقد شدد المجلس الأعلى للجامعات على التأكيد التام لإجراء الامتحانات بالجامعات والمعاهد وفق لوائح ونظم الامتحانات المعتمدة ، و مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المقررة والالتزام بها أثناء امتحانات نصف العام ٢٠٢١ للجامعات .





وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي قد أكد في مداخلة هاتفية له ، على برنامج "على مسؤليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد ، أنه لن يتم حذف أي أجزاء من المقررات الدراسية .





كما أنه سيتم استكمال العام الدراسي وفقًا للقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء يوم السبت الماضي بهذا الشأن ، كما أن امتحانات نصف العام ٢٠٢١ للجامعات ستعقد وفقًا لهذه القرارات بعد الانتهاء من إجازة نصف العام ، ووفقًا للإجراءات الاحترازية المقررة .





وبالنسبة للفصل الدراسي الثاني سيكون وفقًا لخطة التعليم الهجين ، حيث يجمع بين التعلم المباشر ، والاونلاين من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالجامعات ، وتقسيم الطلاب على مجموعات ، ووفقًا للتدابير الوقائية المقررة .