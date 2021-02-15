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أخبار العالم

الصحة التونسية: إطلاق أول عملية تمهيدية للتلقيح ضد وباء كورونا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 11:47 ص
تونس
تونس
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شيماء مصطفى
أطلقت وزارة الصحة التونسية، بقبة الحي الرياضي بالمنزه من ولاية تونس، أول عملية تمهيدية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، استعدادا لحملة التلقيح المقررة فى الشهر الجاري مع وصول الدفعة الأولى من لقاح فايزر، التي ستوجه إلى العاملين بالقطاع الصحي.

ووفقًا لصحيفة "الشروق" التونسية، قال المدير الجهوي للصحة بتونس، طارق بن ناصر، إن العملية البيضاء تمثل وسيلة مهمة لإنجاح حملة التلقيح على مستوى التحكم في الوقت وفي جرعات اللقاح الذي يجب ألا يتجاوز استغلال الكمية المطلوبة منه للتطعيم في مركز ما، الأربعة أيام على أقصى تقدير منذ خروجها من مكان التخزين.

وأشار، إلى اعتماد أعوان الصحة المكلفين بالتلقيح لمباشرة تطعيم الفئات العمرية التي استوفت اجراءات التسجيل بالمنصة الالكترونية المخصصة للغرض.

وقال بن ناصر إن "ولاية تونس حددت نحو أربعة مراكز تلقيح ضد كورونا، وفق كراس الشروط المعتمد من قبل المنظمة العالمية للصحة، والذي يتضمن بالخصوص، مساحة الفضاء التي يجب أن تتجاوز 100 متر مربع، والتهوئة، والقرب من التجمعات السكنية، مع توفر وسائل النقل".

ومن المقرر انطلاق حملة تلقيح مسؤولي الصحة في المرحلة الأولى، ثم الفئات العمرية من 70 سنة فما فوق والتي تعاني من أمراض مزمنة، ثم الفئات العمرية الأقل سنا من 60 حتى 18 سنة، حسب التدرج.

وبخصوص الفئات العمرية التي أصيبت بالفيروس، أكد أنها غير معنية بالتلقيح حاليا، إلى حين مرور ستة أشهر على الأقل على الإصابة، لأنها اكتسبت مناعة من الفيروس وبإمكانها الحصول على اللقاح لاحقا.
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