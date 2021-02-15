أمان لاولادك.. تعرف على حديقة فريال التاريخية بثوبها الجديد

قال الدكتور محمد الغندور، المشرف على حديقة فريال، إن محافظة بورسعيد تتمتع بمكانتها التاريخية الي جانب موقعها المتميز وانها واحدة من مدن القناة، وشيدت الحديقة مع افتتاح قناة السويس في عهد الملك فاروق وتكونت من 3 منصات رئيسية المنصة الرئيسية ومنصة خاصة برجال الدين المسيحي ومنصة خاصة برجال الدين الاسلامي.





وتابع محمد الغندور، خلال حواره على قناة "اكسترا نيوز"، أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اراد ان يطور من شكل الحديقة مع الاحتفاظ بالطابع التاريخي فيها، وذلك من خلال تخصيص الجزء الاوسط من حديقة فريال كجزء ترفيهي لخدمة اهالي ببورسعيد.





واوضح ان بالحديقة 3 ممرات رئيسية ومجموعة من البرجولات وكباري صغيرة لتنقل الزائرين داخل الحديقة، الي جانب وجود "تراك" حول الحديقة بكامها كجانب رياضي لمن يحب، ومنطقة مخصصة للاطفال.





واكد على ان الحديقة مؤمنة جيدا ولها 4 مداخل رئيسية ويوجد عليها رجال من الامن والشرطة ويحيط بالحديقة اسوار من الحديد للحفاظ على سلامة الاطفال.



