تداول صورة إقرار اختيار التعلم عن بعد بدون الحضور للمدارس

يشهد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الان ، تداولا لصورة الاقرار الذي ستقوم المدارس بإلزام اولياء الامور بتوقيعه في حالة اتخاذ قرارا بعدم ارسال ابناءهم للمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي





حيث أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عودة الحضور في المدارس لبدء لدراسة بالفصل الدراسي الثاني ابتداءا من يوم 10 مارس بدون غياب بنفس جداول الفصل الدراسي الاول





وقال وزير التربية والتعليم ، سيكون على ولي الامر ان يوقع على اقرار رسمي في حالة اختيار ان ابناءه سيستكملوا الدراسة عن بعد دون الحضور للمدرسة لضمان ان الطالب غائب عن المدرسة بعلم ولي الامر





وأشار وزير التربية والتعليم ، أنه للطلاب الذين يخشوا من كورونا ان يختاروا بين اعادة السنة الدراسية كاملة العام القادم بعد تقديم طلب للادارة التعليمية ، او ان يستكمل العام الدراسي عن بعد بإقرار من ولي الامر ، او أن يستكمل الدراسة بالحضور في المدرسة وفقا للجداول المعلنة





وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد، تلخيصا لــ آخر قرارات وزير التربية والتعليم 2021

- تعديل مواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2020/2021 واستكمال العام الدراسي

- بدء اختبارات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١. بهدف منح الطلاب الفرصة الكافية لمراجعة مناهج الترم الأول

- استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني 10 مارس 2021.



