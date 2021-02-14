مفيش أبحاث .. وزير التعليم يكشف الخطة الكاملة لتقييم طلاب المدارس هذا العام

وأعلن وزير التربية والتعليم، القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الأول:





- تأجيل امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية لطلاب المدارس الدولية لآخر العام





- امتحانات تلاميذ من اولى ابتدائي حتى 3 ابتدائي :

هناك 8 ملايين طالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم التزاما بنظام التعليم الجديد





- امتحانات الإعدادية

تقرر تأديتها في امتحان واحد آخر العام





- سنوات النقل من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي

امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط، وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط إعمالًا للتباعد، وسيكون الامتحان في منهج الترم الأول ، و سنكرر ذلك في آخر شهور مارس وأبريل ومايو ليتم إلغاء امتحان الترم الثاني لهؤلاء الطلاب، بحيث يتم امتحان الطلاب اخر كل شهر عن منهج هذا الشهر.









وستكون مواعيد الامتحان المجمع لكل المواد في المواد الاساسية لطلاب صفوف النقل كالتالي :

يوم الاحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي

يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي

يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي

يوم الاربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى اعدادي

يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 اعدادي









- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ستبدأ الامتحانات الإلكترونية لطلاب اولى ثانوي من يوم 27 فبراير في لجان في المدرسة.. بينما يبدأ طلاب 2 ثانوي امتحاناتهم يوم 28 فبراير، وستسير الامتحانات بطريقة تبادلية (يوم اولى ثانوي و يوم 2 ثانوي) .. وستستمر الامتحانات حتى 9 مارس



2021





-سيتم اعلان الجدول التفصيلي للامتحانات خلال الاسبوع الجاري









-سيتم عقد امتحانات المواد غير المضافة للمجموع في نهاية العام الدراسي









وفي الترم الثاني سيتم عمل امتحانات شهرية في مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل









بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021



