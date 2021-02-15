محافظ الدقهلية يتابع أعمال استكمال طريق رافد جمصة ويوجه االالتزام بالبرنامج الزمني المحدد للتنفيذ

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين بمسئولى قطاعات هيئة الطرق والكهرباء والمرافق والرى ومياة الشرب والصرف الصحى بحضور المهندس حسين حمزه رئيس قطاع كهرباء شمال الدقهلية والمهندسة سلوى سامى مدير عام هيئة الطرق والمهندسة شيماء صديق مدير عام المرافق بالمحافظة والمهندسة أسماء فؤاد مدير المشروع بهيئة الطرق والمهندسة داليا توفيق مديرة المشروع بقطاع كهرباء شمال الدقهلية.

وتابع المحافظ الأعمال الجارية لإستكمال طريق رافد جمصة وتنفيذ حارة ثالثة بالطريق ورفع كفاءتة وإعادة تأهيله بتكلفة مليار و300 مليون جنيه.





يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بضرورة متابعة المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظات، وفي اطار المتابعة المستمرة للواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، وتنفيذا لخطة محافظة الدقهلية بمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بنطاق المحافظة وسرعة انتهائها تحقيقا لرضا المواطنين





وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تكثيف العمل من قبل كافة الجهات القائمة على التنفيذ فى اعمال نقل المرافق التى تشمل نقل اعمدة كهرباء وتركيب محولات وكذا نقل خطوط وشبكات مياة وصرف صحى بالطريق المذكور لسرعة الانتهاء من اعمال الرصف وانشاء الحارة الثالثة المطلوب تنفيذها لتوسعة الطريق وكذا تنفيذ اعمال رفع الكفاءة واعادة التأهيل، ووجه بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد للتنفيذ.





جدير بالذكر ان الطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري بطول 50 كيلومتر واضاف محافظ الدقهلية ان التنسيق مستمر مع الهيئة العامة للطرق وكافة الاجهزة لمتابعة التنفيذ للمشروع والعمل على تذليل كافة المعوقات التى تعترض تنفيذ العمل به لسرعة انجازة طبقا للبرنامج الزمنية المحددة والمقررة لسرعة دخولة الخدمة بالتوسعات الجديدة لتحقيق استفادة المواطنين..

