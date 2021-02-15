حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

أصبحت شركة فولكس فـاجن Volkswagen ، احدى العلامات المعروفة في عالم السيارات، و مقرها الرئيسي يقع في ألمانيا، ويعني اسمها في ألمانيا ” سيارة الشعب ” و أسسها حزب العمال الألماني عام 1937 إحدى السيارات الأكثر مبيعًا حيث وتمثل الآن ثاني أكبر منتج للسيارات في العالم، بعد تويوتا وتمتلك الان شركة بوجاتي اسرع سيارة في العالم.
تأسيس شركة شركة فولكس فـاجن Volkswagen كانت في الاصل من اقتراح أدولف هتلر و الذي قام يوضع شعار مشابه لشعار حزبه ليكون شعار للشركة و بعد ذلك تم تغيير شعار الشركة قبل الحرب العالمية الثانية و تم حذف العلامة التي تشير الى النازية للتسويق حول العالم لأن بعض الشعوب تكره النازية .
بعد الحرب العالمية الثانية تم تسمية سيارات فولكس فـاجن Volkswagen بالـخنفساء volkswagen beetle ، لانها تشبه شكل الخنفساء من حيث المظهر الخارجي، و الملحوظ أن بعد تغيير شعار الشركة، ودخول البريطانيين الى الشركة، ارتفعت معدلات بيع سيارات فولسفـاكن، لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات مبيعا .
تأسيس شركة شركة فولكس فـاجن Volkswagen كانت في الاصل من اقتراح أدولف هتلر و الذي قام يوضع شعار مشابه لشعار حزبه ليكون شعار للشركة و بعد ذلك تم تغيير شعار الشركة قبل الحرب العالمية الثانية و تم حذف العلامة التي تشير الى النازية للتسويق حول العالم لأن بعض الشعوب تكره النازية .
بعد عام واحد من تأسيس شركة فولكس فـاجن Volkswagen اندلعت شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939 ليتحول مصنع فولكس فـاجن Volkswagen من تصنيع السيارات إلى بناء المعدات العسكرية لمساعدة المانيا في الحرب و تزويد الجيش بالمعدات اللزمة لدعم الجيش الالماني .
وبعد انتهاء الحرب عاودت الشركة إنتاج السيارة بيتل تحت إدارة السلطات البريطانية لفترة من الوقت، قبل أن تعود فولكس فـاجن Volkswagen مجددًا لإدارة ألمانيا الغربية عام 1948 وتبدأ سيارة الشعب في الانتشار بالبلاد، في الاصل تم انشاء شركة لتصنيع سيارات للشعب الالماني و تكون رخيصة الثمن لتوفير سبل عيش كريمة للألمان .
بعد الحرب العالمية الثانية تم تسمية سيارات فولكس فـاجن Volkswagen بالـخنفساء volkswagen beetle ، لانها تشبه شكل الخنفساء من حيث المظهر الخارجي، و الملحوظ أن بعد تغيير شعار الشركة، ودخول البريطانيين الى الشركة، ارتفعت معدلات بيع سيارات فولسفـاكن، لتصبح واحدة من أكبر شركات السيارات مبيعا .
وبعد أعوام قليلة توجهت أنظار فولكس فـاجن Volkswagen نحو الأسواق الخارجية وتحديدا السوق الامريكي التي كانت تعيش حالة انتعاش في الخمسينيات ومن أجل تجاوز عقبة ارتباط السيارة بالسيرة التاريخية للنازية، أطلقت وكالة الدعاية Doyle Dane Bernbach في 1959 حملة يطلق عليها اسم السيارة volkswagen beetle والتي قادتها لتكون السيارة الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة.
وكان عام 1972 علامة فارقة في تاريخ فولكس فـاجن Volkswagen حين كسرت رقم الإنتاج القياسي العالمي المسجل باسم شركة فود موتور الأمريكية بنحو 15 مليون سيارة من طراز فورد تي، حيث تمكنت الشركة الألمانية من إنتاج أكثر من 21.529 مليون سيارة طراز بيتل و حتي يومنها هذا ما زالت سيارات فولكس فاجن بيتل volkswagen beetle تسير في الشوارع دون ان تكل فهي حقا فخر صناعة الماكينات الالمانية .