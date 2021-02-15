حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن





































وكان عام 1972 علامة فارقة في تاريخ فولكس فـاجن Volkswagen حين كسرت رقم الإنتاج القياسي العالمي المسجل باسم شركة فود موتور الأمريكية بنحو 15 مليون سيارة من طراز فورد تي، حيث تمكنت الشركة الألمانية من إنتاج أكثر من 21.529 مليون سيارة طراز بيتل و حتي يومنها هذا ما زالت سيارات فولكس فاجن بيتل volkswagen beetle تسير في الشوارع دون ان تكل فهي حقا فخر صناعة الماكينات الالمانية .





