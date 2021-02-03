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سيارات

فولكس فاجن تنافس أمازون في تحديث برمجيات السيارات ذاتية القيادة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:59 م
فولكس فاجن
فولكس فاجن
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أماني نوار
أكد رئيس وحدة سيارات أودى الفارهة ، التابعة لفولكس فاجن أن شركة صناعة السيارات الالمانية تعتزم الان تطوير أغلب البرمجيات، التي تحتاجها سياراتها ذاتية القيادة .

وأوضح ماركوس دويسمان عضو في مجلس فولكس فاجن المسؤول عن الأبحاث ، والتطوير أن شركة صناعة السيارات لاتمانع في أن يكون هناك تعاون في بعض المجالات ،مؤكدة الشركة أن البرمجيات سيتم تطويرها في المستقبل.

كما تعمل دايملر ، وفولكس فاجن الآن على نظامي التشغيل الخاصين بالسيارات ذاتية القيادة ، وذلك من أجل ضمان فرصهما ،للمنافسة مع شركات كبرى للتكنولوجيا مثل أمازون في مجال بيانات السيارات الكهربائية.

وعلى الرغم من دعوات التحالف مع المنافسين، تخطط فولكس فاجن الآن للعمل في هذا المجال بمفردها، وأضاف المسؤول التنفيذي بأودي إنه إذا ارادت الشركات الاخرى الانضمام بهذه المعايير فإنه سوف يتسني لها أن تفعل ذلك.
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