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برلمان

مطالب برلمانية بتعديل مادة تعفي النواب من دفع الضرائب على المكافآت

الإثنين 15/فبراير/2021 - 01:45 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتعديل نص المادة 284 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والمتعلقة بإعفاء مكافآت النواب من الضرائب والرسوم، بحيث تخضع مكافآت النواب للضرائب والرسوم.

وطالب النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية البرلمانية، بتعديل نص المادة، في قانون لائحة مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن سيسعى أيضا إلى تعديل قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث يتم خضوع مكافآت النواب للضرائب والرسوم.

ومن جانبه طالب النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بذات التعديل، مشيدا بموقف حزب مستقبل وطن، وقال،"  الغاء كنت اتعجب كثيرا من إعفاء من يشرع الضرائب من دفع الضرايب والرسوم"

وأضاف أبو العلا، في كلمته بالجلسة العامة، سبق وتقدمت بتعديل للائحة مجلس النواب، من قبل، لتعديل تلك المادة، في الفصل التشريعى السابق، إلا أنه لم يدرج للمناقشة، متنميا إدراجه في إطار التعديلات التي سيتم إجراؤها في لائحة النواب في الفترة المقبلة.
 
وكانت المادة تنص على :" تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها. 

ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، عن الحد الأقصى للأجور.

ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.
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