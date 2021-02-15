ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حكم نهائي برفض فصل الطائفة الأسقفية عن الكنيسة الإنجيلية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:12 م
مجلس الدولة
مجلس الدولة
Advertisements
محمد زهير
قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفى حسين نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن المقام من المطران منير حنا أنيس، والذي طالب فيه بإصدار قرار باعتماد الطائفة الاسقفية كطائفة مصرية مستقلة.

وكان المطران منير حنا أنيس، أقام دعوى أمام محكمة القضاء الإداري حملت رقم 70109 لسنة 70 قضائية،  طالب فيها أيضًا بإصدار قرار باعتماد الطائفة الأسقفية كطائفة مصرية مستقلة وفضلها عن الطائفة الإنجيلية، وقضت محكمة القضاء الإداري برفضة.

وقام بالطعن أمام المحكمة الادارية العليا علي هذا الحكم، لتصدر المحكمة الادارية العليا حكمها برفض الطعن أمامها وتأييد حكم الصادر من الدرجة الأولى، ليصير بذلك حكمها باتًا ولا يجوز الطعن عليه بأي طريقة من طرق الطعن.

جدير بالذكر أن هذا الحكم ليس هو الوحيد في هذا الشأن، بل كان هناك أيضًا حكمين نهائيين برفض الطعن من المحكمة الإدارية العليا، و3 أحكام من القضاء الإداري بالرفض في هذا الشأن.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا

حكاية فولكس فاجن.. عندما قرر هتلر إنتاج سيارة الشعب رخيصة الثمن

شون مينديز يعبر عن حبه لـ كاميلا كابيلو في الفلانتين بهذه الطريقة