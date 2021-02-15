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فن

استمتعي بأنوثتك ومضيعيش حقك.. لقاء الخميسي توجه رسالة قوية للسيدات

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:34 م
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة لقاء الخميسي رسالة لمتابعيها من السيدات عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكتبت لقاء الخميسي: رسالة لكل امراة جميلة، اكبر غلط بتعمليه انك تكوني بميت راجل او تقوليها او تحسيها، مش مطلوب منك غير انك تبقي ست بكل معاني الكلمة وتستمتعي بأنوثتك وتدلعي نفسك وماتكونيش بمية راجل ومتصدقيش الفكرة عشان ماتضيعيش حقوقك كإمرأة جميلة، عيشي كامراة و ماتضيعيش حقك انك تحسي أنوثتك في وسط زحمة الحياة، حبي نفسك اولا.

وكانت قد أحيت لقاء الخميسي أول حفل غنائي لها على مسرح ساقية الصاوي وقدمت خلال الحفل باقة متنوعة من أغاني بعض المطربين والمطربات الكبار، وعلى رأسهم جارة القمر فيروز.

ولاقى الحفل حماس الكثيرين فور إعلانها عنه، ويقام وفقا للإجراءات الإحترازية الصحية، بحضور جماهيري لافت.

كانت لقاء الخميسي نشرت البوستر الدعائي للحفل عبر حسابها على "انستجرام، وعلقت عليه قائلة: "منتظراكم في حفلة ساقية الصاوي النهارده".
استمتعي بأنوثتك ومضيعيش حقك.. لقاء الخميسي توجه رسالة قوية للسيدات
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