ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة ويعلن اعتذار وزير العدل عن الحضور للبرلمان غدا

الإثنين 15/فبراير/2021 - 02:46 م
حنفى جبالى رئيس مجلس
حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
Advertisements
فريدة محمد - ماجدة بدوى - يوسف سامح عدسة خالد مشعل
رفع رئيس  مجلس النواب الجلسة العامة، معلنا أعتذار المستشار عمر مروان، وزير العدل عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة ، حيث  كان مقررا أن يلقى فيها  الوزير بيانا أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.

وأكد  رئيس مجلس النواب: "غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وقال رئيس البرلمان سيتم مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإعفاء عوائد السندات التى تطرح للاكتتاب فى الخارج من كافة الضرائب والرسوم وكذلك  مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يعطي الثقة للمواطنين.. وزيرة الصحة: البرلمان عليه دور مهم في نجاح مشروع تجميع وفصل البلازما

بيان لـ وزير العدل ومناقشة لائحة الشيوخ.. ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

مجلس النواب يناقش مشروع قانون بإعفاء عوائد سندات الاكتتاب في الخارج من الضرائب والرسوم

بداية من الأحد.. تعرف على جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل

بعد غد.. النواب يناقش إعفاء عوائد السندات من كافة الضرائب والرسوم

2 مليون جنيه.. غرامة مخالفة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما

ترشيحاتنا

لأول مرة بالعالم.. توصيل لقاح كورونا للمنازل في الإمارات

القرار الأصعب.. هل تلجأ السعودية لـ حظر التجول لاحتواء كورونا؟

محكوم عليه بالإعدام.. إرهابي مصري خطير يفوز بإقامة دائمة في بريطانيا.. والسلطات تتحرك

أخبار الرياضة.. حقيقة تعاطي مروان محسن للمنشطات.. ومواعيد مباريات اليوم الاثنين

أحمد مجاهد يحسم الجدل بشأن إلغاء الفار

بيفكر يتنازل عن المكأفاة.. بكري يكشف كواليس زيارته لرئيس البرلمان السابق

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون فتيس .. شيفروليه تطرح بولت CHEVROLET BOLT 2022 الكهربائية| صور

"صدى البلد" ينفرد بحكايات أعمال خالدة لثلاثة مبدعين تزين معرض "ضي" للفن التشكيلي

بعد طرحها سيارة طائرة.. شركة جيلي الصينية تسجل رقم قياسيا جديدا