حنفى جبالى يرفع الجلسة العامة ويعلن اعتذار وزير العدل عن الحضور للبرلمان غدا

رفع رئيس مجلس النواب الجلسة العامة، معلنا أعتذار المستشار عمر مروان، وزير العدل عن حضور جلسة الغد لظروف طارئة ، حيث كان مقررا أن يلقى فيها الوزير بيانا أمام المجلس عن مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.





وأكد رئيس مجلس النواب: "غدا سيتم أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.



