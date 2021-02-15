تأجيل محاكمة المتهمة باختلاس أموال من جمعية أطباء نقابة الأسنان لـ مايو المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد السلام يونس، تأجيل محاكمة المتهمة "ر.م"، لاتهامها باختلاس أموال من الجمعية التعاونية الاستهلاكية لأعضاء نقابة أطباء الأسنان لجلسة الأسبوع الثالث من شهر مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار عبد السلام يونس، وعضوية المستشارين ولاء محمد ووجدى طاهر وراغب محمد راغب.
وأسندت النيابة للمتهمة "ر.م"، أمينة عهدة بالجمعية التعاونية الاستهلاكية لأطباء الأسنان، وآخرين تهمة اختلاس أموال وجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم، بأن اختلسوا البضائع عهدتهم المبينة وصفًا وقيمة بالتحقيقات البالغ قيمتها 103 آلاف و738 جنيهًا، والمملوكة لجهة عملهم ووجدت فى حيازتهم بسبب وظيفتهم المسلمة إليهم لبيعها لأعضاء الجمعية وتوريد قيمتها لجهة عملهم، إلا أنها استولوا عليها لأنفسهم دون وجه حق.
كما زور المتهمين محررات رسمية بالاشتراك مع آخر مجهول وهى "فواتير بيع البضائع" بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.