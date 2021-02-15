محافظ كفر الشيخ يناقش سبل تطوير المناطق غير المخططة غرب العاصمة.. صور

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الإثنين، سبل تطوير المناطق غير المخططة، والتي تضم مشروع تطوير منطقة الحكر الوسطاني بغرب مدينة كفر الشيخ.





جاء ذلك بحضور اللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مدينة كفر الشيخ، والمهندسة نورهان مصطفى بصندوق تطوير المناطق العشوائية، والمهندسة سوزان محمد نادر، منسق المحافظة بصندوق تطوير المناطق العشوائية، والدكتور بدر هاشم، استشاري المشروع، والدكتور محمد شكري، مدير المشروع، والمهندسة رانيا الباز، مدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة، والمهندسة فاطمة الشراكي مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة، بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء بالمنحة المقدمة من بنك التنمية الأفريقية الدولي.





قال محافظ كفر الشيخ، إنه تقرر اختيار هذه المنطقة لتطويرها لتصنيفها كمنطقة غير مخططة من قبل صندوق تطوير المناطق العشوائية، وقام صندوق تطوير المناطق العشوائية بتكليف مكتب استشاري لإعداد الدراسات الفنية ودراسة الجدوى ووضع خطة تطوير متكاملة وتحديد المشروعات ذات الأولوية لمنطقة الحكر الوسطاني سيدي طلحة بمدينة كفر الشيخ.





وتابع، تم تشكيل لجنة بقرار المحافظة 859 بتاريخ 12أكتوبر 202 م برئاسة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، وذلك لدراسة منطقة الحكر الوسطاني بحي غرب المدينة، وفقًا لخريطة المنطقة وإمكانية إيجاد محاور طولية وعرضية وتقاطعها مع شارع الشيخ اللبان ودراسة منطقة سيدي مبارك ومنطقة سيدي طلحة.



