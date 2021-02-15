نائب محافظ بني سويف يشهد اللقاء الختامي لحملة مناهضة العنف

أناب الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، نائبه بلال حبش لحضور اللقاء الختامي لحملة الــ 16 يوما لمناهضة العنف القائم على النوع،والتي نفذتها المحافظة برعاية وزارة التنمية المحلية.





وجاء ذلك في حضور شيماء كرم رئيس وحدة شئون المرأة بديوان عام المحافظة ،الدكتورة منى عبد الله عضو مجلس النواب، نرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة، سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم، إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن،اللواء أحمد الصحصاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وعدد من مسؤولى الجهات الشريكة في تنفيذ الحملة من الأوقاف والكنيسة والتأمين الصحي والشباب والرياضة ومركز النيل للإعلام ومديرية الأمن ، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية والشبابية.





وفي كلمته نقل بلال حبش، تحيات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم،للمشاركين في الحملة التي نفذتها إدارة شؤون المرأة بديوان عام المحافظة، على مدار 16 يوما،والتي تأتي في إطار إستراتيجية مصر 2030 التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي،بهدف وضع الآليات الداعمة والأنشطة التي تعزًز دور المرأة في المجتمع ومشاركتها الإيجابية في عملية التنمية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، والذي تجسد بشكل واضح وملموس من خلال مشاركتها الفاعلة في ثورة 30 يونية المجيدة وما تلاها من استحقاقات دستورية من انتخابات برلمانية شهدت مشاركة بناءة وتواجدا قويا،واستطاعت المرأة المصرية أن تحتل مكانة لائقة على خريطة الحياة السياسية والبرلمانية .





من جهتها أعربت"شيماء كرم"رئيس وحدة المرأة عن تقديرها للمحافظ"د.محمد هاني غنيم"لدعمه المتواصل لكافة الجهود والفعاليات التي تنظمها الوحدة،مشيرة إلى أن الحملة التي أقيمت تحت"رعاية المحافظ"بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف القائم على النوع ،للمطالبة والتأكيد على أهمية وقف العنف ضد المرأة ووضع تشريعات تجرمه وتعاقب عليه، ووقف كافة أشكال العنف والتمييز ضدها سواء العنف البدني أو النفسي وغيره من المظاهر والسلوكيات المرفوضة.





وخلال اللقاء تم عرض جانب من الفعاليات التي تم تنظيمها وشملت التعريف بالحملة وأهدافها وعرض أنواع وأشكال العنف القائم على التمييز ، حيث تم عقد ندوة بالمدرسة الفنية لمياه الشرب بعنوان"إدماج الرجال"،تلتها ندوة بدار الرعاية الاجتماعية ،للتعريف بمرحلة المراهقة والصحة النفسية،بالإضافة إلى ندوة ثالثة بأحد المصانع،و تناولت محور حقوق المرأة العاملة،فيما تم تنظيم قافلة سكانية وطبية بقرية الأنصار اهناسيا تخللتها ندوات توعوية وتثقيفية عن الختان والزواج المبكر وغيرها ، بجانب تنظيم يوم رياضي بمركز شباب ناصر بحضور 50 شابا وفتاة،بجانب لقاءات عن التمكين الاجتماعي للمرأة لفتيات مدرسة ومعهد التمريض،وعقد لقاء بالجامعة التكنولوجية،فضلا عن ندوة توعوية بمقر مدرسة ببا الفنية بنات،علاوة على تدريب 40 من وحدات الحماية على كيفية رصد ووضع خطة تدخلات علاجيةلبعض قضايا العنف،بجانب تدريب 80 مثقفة صحية ورائدة ريفية على آليات رصد جريمة ختان الإناث والزواج المبكر.





وفي ختام اللقاء تم تكريم عددا من مسؤولى الجهات والقطاعات التنفيذية ممن شاركوا في تنفيذ فعاليات وأنشطة الحملة،حيث قام نائب المحافظ بتسليمهم شهادات تقدير، نظير تعاونهم في تقديم كافة التيسيرات" التي وجه بها المحافظ" لإنجاح الحملة وتسهيل أعمال تنظيم وعقد الفعاليات والمشاركة فيها، وموجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهود في هذا الشأن.



