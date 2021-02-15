دون كريمات.. 8 أطعمة تجعل البشرة جميلة ومتألقة

تضيء البشرة السليمة من الداخل الطبقة الخارجية ليها بشكل تلقائي وطبيعي بصرف النظر عن المنتجات التي تستخدمها على بشرتك، من المهم جدًا أن تأكل بشكل صحيح وأن تعيش أسلوب حياة صحي حتى تتمتع ببشرة جيدة.





إليك بعض الأطعمة التي ستساعدك على الحصول على بشرة صحية ومتوهجة بشكل طبيعي وفقا لما جاء فى موقع " timesofindia ".

الخضر الورقية

تعزز إشراق البشرة الطبيعي وهى محملة بمضادات الأكسدة والفيتامينات الأساسية والعناصر الغذائية والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة مثل السبانخ وأوراق الفجل وأوراق الخردل والخس والكزبرة والبقدونس والقرنبيط والجرجير تساعد على تخليص بشرتنا من البهتان وتعزيز توهج البشرة.

الفواكه الفواكه مثل المانجو والبابايا والتفاح والموز والبرتقال والفراولة وغيرها مليئة بالعناصر الغذائية. تحتوي على مضادات الأكسدة ، فيتامين أ ، ب ، ج ، هـ ، وهو أمر مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بالحصول على بشرة جيدة.





الدهون الصحية

الأطعمة الغنية بالدهون غير المشبعة ، أوميجا 3 ، وأحماض أوميجا 6 الدهنية ضرورية لتزويد الجلد جرعة صحية من الزيوت الطبيعية (الدهون الجيدة) والتي بدورها تقلل الالتهاب وحب الشباب وتقشر الجلد والاحمرار.





الجزر:

يحتوي على بيتا كاروتين وفيتامين أ ومضادات الأكسدة،يمكن أن يمنحك الجزر بشرة صحية من الداخل عن طريق طرد السموم، يحمي بشرتنا من أضرار أشعة الشمس ويمنع الشيخوخة المبكرة والتجاعيد.





بيض

يحتوي البيض على الكثير من فيتامين ب المركب ، فهو يساعد في الحفاظ على الجلد متماسكًا وخاليًا من الشوائب ويمنع الشيخوخة أيضًا. كما أنها تحتوي على الزنك الضروري لبشرة نضرة.





الأفوكادو

غني بفيتامين E الذي يساعد على إبطاء عملية تلف الجلد. كما أنها تساعد في الاحتفاظ بالرطوبة والوقاية من التجاعيد المبكرة وحب الشباب والبهتان ، إلخ.





الأرز البني

يحتوي الأرز البني على المغنيسيوم والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من الشوائب وحب الشباب .





شاي أخضر

الشاي الأخضر ، الغني بمضادات الأكسدة ، يغسل هذه الجذور الحرة من الجسم ، وبالتالي يمنع الشيخوخة المبكرة.





الشوكولاته الداكنة