الخميس.. أبو شقة يجتمع مع الهيئة العليا للوفد ورؤساء اللجان

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يوم الخميس المقبل، الموافق 18 فبراير.
يناقش الاجتماع جدول الأعمال عرض القرارات الأخيرة التي أصدرها رئيس الوفد، وعرض التفويض الذي منحه أعضاء الهيئة العليا للمستشار بهاء الدين أبو شقة، باتخاذ القرارات اللازمة لحماية الحزب وعرض الموقف المالي الحالي للحزب والمتطلبات المستقبلية، بالإضافة إلى مناقشة ملف انتخابات المحليات، واستعدادات لجان الوفد في المحافظات لها.