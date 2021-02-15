الخميس.. أبو شقة يجتمع مع الهيئة العليا للوفد ورؤساء اللجان

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد ووكيل أول مجلس الشيوخ، عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا ورؤساء وسكرتيري عموم لجان المحافظات ومساعدي رئيس الحزب، في تمام الساعة الثانية ظهرًا، يوم الخميس المقبل، الموافق 18 فبراير.



