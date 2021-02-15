إشادة برلمانية بقرارات وزير التربية والتعليم بشأن الامتحانات.. ومطالب بضرورة زيادة رواتب المدرسين لتصل لـ 20 ألف جنيه

نائب يشيد بتوجيه الرئيس السيسي بتطوير منظومة التغذية المدرسية

برلمانية تطالب بتحسين خدمات الإنترنت للطلاب

خطة النواب تطالب المالية بصرف 500 مليون جنيه لـ تطوير التعليم ما قبل الجامعي









نظم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤتمرًا صحفيًا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.





وفى هذا الصدد، علق أعضاء مجلس النواب والشيوخ على القرارات التى جاءت من جانب الحكومة، الذين أكدوا أنها جيدة جدا فى ظل وجود فيروس كورونا المستجد، مطالبين الحكومة بضرورة توفير الإمكانيات اللازمة للطلاب حتى يتمكنوا من أداء الامتحانات على أكمل وجه، إضافةً إلى زيادة رواتب المعلمين لـتصل لـ 20 ألف جنيه.





فى البداية، أشادت فرحة الشناوي، عضو مجلس النواب، بقرارات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم النهائية المتعلقة، بـتفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.





وقالت "الشناوى" لـ"صدى البلد"، إن جميع القرارات التي أعلن عنها الوزير معقولة فى ظل تداعيات فيروس كورونا المستجد، ولكن هناك أمور عديدة يجب أن تلتفت لها الدولة بخصوص التعليم فى مصر، أبرزها ضعف الأنترنت الذى لا يتماشى مع رؤية وزير التربية والتعليم.





وتحدثت النائبة قائلة:" يجب أيضا أن يقوم اولياء الأمور بعمل امتحانات للطلاب لتدريبهم على النظام الجديد حتى يكون لديهم مهارة السرعة وازالة اى مخاوف".









وطالبت النائبة أيضا بضرورة تدريب المدرسين على التقنينات الحديثة، إضافة الى زيادة رواتبهم لكى تتراوح بين 10 آلاف جنيه الى 20 ألف جنيه لكى يعيش حياة كريمة ويغنيه عن الدروس الخصوصية.









ومن جانبه، أكد النائب احمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، على حرص الرئيس الدائم وإهتمامه بالعملية التعليمية في مصر، موضحا أن ذلك يأتي إيمانا منه بأهمية التعليم ودوره في تقدم الدول وتحقيق التنمية.









وأشار البلشي في تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن التغذية السليمة المتكاملة، تحقق أعلى درجات الإستفادة العلمية للطلاب، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسي بتطوير منظومة التغذية على مستوى الجمهورية، توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب .





وأوضح عضو الشيوخ، أهمية تعليم وتدريب الطلاب على النظام التعليمي الجديد، وتنظيم برامج تهدف إلى تعريف وتدريب المعلمين على هذا النظام، والتعامل معه بسهولة، وذلك كم أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية.





كما، طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وزارة المالية بسرعة استكمال صرف حافز تطوير التعليم ما قبل الجامعي والذي يبلغ حوال ٥٠٠ مليون جنيه.





جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنةوفي اطار آلية المراجعة الدورية التي تنتهجها اللجنة لتطبيق وتنفيذ توصياتها .





وتبين أن حجم المنصرف الفعلي بلغ حوالي ٩٥.٣ مليون جنيه ليصبح المتبقي والمتاح للصرف بموازنات مديريات التربية والتعليم هو مبلغ ٩٠٤.٧ مليون جنيه





وأشارت اللجنة إلى أنه بدراسة الكتاب الوارد من وزارة التربية والتعليم حول المستحقين للحافز تبين أن هناك اختلاف بين اجمالي الاعداد الواردة بتاريخ فبراير ٢٠٢٠ والأعداد الواردة بالكتاب المؤرخ في يناير ٢٠٢١ ، لذلك طالبت اللجنة من وزارة التربية والتعليم بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد المطلوبة لسرعة صرف الحافز المخصص ، مع موافاة المبالغ التي تم صرفها ، واسباب اختلاف الاعداد الواردة .





من جانبه قال ممثل وزارة التربية والتعليم أن هناك مدارس تدخل في نظام الجودة وتستحق الحافز من هنا جاء الاختلاف والتباين في الاعداد المستحقة لهذا الحافز .





وطالب النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بضرورة موافاة وزارة المالية بالاعداد بدقة وارسال المستندات المطلوبة لعدم التأخير في استكمال هذا الحافز.









وجدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نظم مؤتمرًا صحفيًا لـ إعلان القرارات النهائية المتعلقة بـ تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/ 2021.





وأكد وزير التربية والتعليم، أن مصر نجحت العام الماضي في الحفاظ على مستقبل أبنائنا الطلاب في ظل ظروف كورونا، مشيرًا إلى أنه كان أكبر إنجاز هو النجاح في عقد امتحانات الثانوية العامة بأمان.





وقال إن وزارة التربية والتعلم حضرت منصات وقنوات تعليمية لإتاحة التعلم عن بُعد وقت الحاجة إلى ذلك.





وأضاف وزير التربية والتعليم، لا يمكن أن يتم التنازل عن عمل تقييم عادل لنقل الطلاب من صف إلى آخر.





وأعلن وزير التربية والتعليم، القرارات التالية بخصوص امتحانات الترم الأول:





- امتحانات المواد غير المضافة إلى المجموع ومواد الهوية للمدارس الدولية تؤجل لآخر العام





- امتحانات تلاميذ من اولى ابتدائي حتى 3 ابتدائي :

هناك 8 ملايين طالب في الصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائي لن يتم عقد امتحانات لهم التزاما بنظام التعليم الجديد





- امتحانات الإعدادية

تقرر تأديتها في امتحان واحد آخر العام





- سنوات النقل من 4 ابتدائي حتى 2 اعدادي

امتحان واحد مجمع في جميع المواد في يوم واحد فقط، وسيكون كل يوم لامتحان صف واحد فقط إعمالًا للتباعد، وسيكون الامتحان في منهج الترم الأول ، وسنكرر ذلك في آخر شهور مارس وأبريل ومايو ليتم إلغاء امتحان التيرم الثاني لهؤلاء الطلاب، بحيث يتم امتحان الطلاب اخر كل شهر عن منهج هذا الشهر





وستكون مواعيد الامتحان المجمع لكل المواد في المواد الاساسية لطلاب صفوف النقل كالتالي :

يوم الاحد 28 فبراير سيمتحن تلاميذ 4 ابتدائي

يوم الاتنين 1 مارس سيمتحن تلاميذ 5 ابتدائي

يوم الثلاثاء 2 مارس سيمتحن تلاميذ 6 ابتدائي

يوم الاربعاء 3 مارس سيمتحن تلاميذ أولى اعدادي

يوم الخميس 4 مارس سيمتحن تلاميذ 2 اعدادي









- امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

ستبدأ الامتحانات الإلكترونية لطلاب اولى ثانوي من يوم 27 فبراير في لجان في المدرسة.. بينما يبدأ طلاب 2 ثانوي امتحاناتهم يوم 28 فبراير ، وستسير الامتحانات بطريقة تبادلية (يوم اولى ثانوي و يوم 2 ثانوي) .. وستستمر الامتحانات حتى 9 مارس 2021





-سيتم اعلان الجدول التفصيلي للامتحانات خلال الاسبوع الجاري





-سيتم عقد امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع في نهاية العام الدراسي





وفي التيرم الثاني سيتم عمل امتحانات شهرية في مارس وأبريل ومايو إلكترونية من المنزل









بالنسبة لـ امتحانات الثانوية العامة 2021





أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ان الوزارة مصرة على عقد امتحانات الثانوية العامة 2021 ، ستكون إلكترونية لجميع انواع الطلاب في لجان إلكترونية مراقبة على التابلت .





وقال وزير التربية والتعليم : أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد بأكثر من فرصة ومحاولات مختلفة للطلاب ، مشيرا إلى أنه على الارجح لن تعقد امتحانات الثانوية قبل شهر يوليو





وأضاف وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم عقد امتحان الكتروني تجريبي لطلاب الثانوية العامة في شهر ابريل من المنزل للتدريب على شكل الامتحان النهائي.





موعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني

تقرر اعادة فتح ابواب المدارس امام الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني من يوم الاربعاء 10 مارس بنفس جداول الحضور التي تم تطبيقها في الفصل الدراسي الاول ، لتكون عدد ايام الحضور اقل ويكون الاعتماد الاكبر على التعليم عن بعد





عودة مجموعات التقوية في المدارس

تقرر عودة مجموعات التقوية في جميع المدارس من بعد 9 مارس 2021









ولخص الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، جميع القرارات فيما يلي :

- يتم عقد امتحانات التيرم الاول من 27 فبراير حتى 9 مارس 2021

- تعقد امتحانات الشهادتين الاعدادية والثانوية في نهاية العام الجاري في لجان مراقبة ولا مجال لعقدها من المنزل او استبدالها بأبحاث

- امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وامتحانات مواد الهوية بالمدارس الدولية ستؤجل لنهاية العام الدراسي الحالي

- المدارس الدولية تستطيع اعادة حضور طلابها كل مدرسة حسب خطتها بدءا من 20 فبراير 2021 مع مراعاة الاجراءات الاحترازية

- بدء التيرم الثاني بعد 10 مارس في المدارس بدون تسجيل الغياب ، واتاحة حق الاختيار بين الحضور للمدرسة او استكمال الدراسة عن بعد بعد كتابة اقرار من ولي الامر





وكان اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.





وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض "الخطط والإجراءات لعقد امتحانات منتصف العام واستئناف العام الدراسي الحالي ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بالمدارس".





وقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال اجتماعه بوزير التربية والتعليم ، بما يلي :





منح أولياء أمور الطلاب حرية اختيار الطريقة الأنسب لاستكمال أبنائهم العام الدراسى الحالي أثناء جائحة كورونا، سواء من خلال الحضور الفعلي بعد فتح المدارس، أو من خلال التعلم عن بُعد.





- الإسراع في خطوات التحديث الشامل لنظام التعليم مع التركيز على البعد التربوي

- تطوير نظام امتحانات أبنائنا في الخارج بما يحقق الكفاءة ويتسق مع الوسائل الحديثة

- تطبيق الإجراءات الاحترازية عند استئناف الدارسة بالمدارس

- استكمال جوانب الدراسات الخاصة بتطوير منظومة التغذية المدرسية على مستوى الجمهورية

- توفير وجبة مدرسية متكاملة العناصر الغذائية للنمو البدني والذهني للطلاب