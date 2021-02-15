جامعة حلوان تكشف عن الخدمات الطبية المقدمة للطلاب أثناء الامتحانات

فى إطار الاستعداد لامتحانات منتصف العام الدراسي، أعلنت جامعة حلوان عن الخدمات الصحية التى تقدمها الجامعة الطلاب أثناء أمتحانات منتصف الفصل العام الدراسي 2020/2021.









وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة جهزت العديد من العيادات لفحص الطلاب فور ظهور أى أعراض مرض داخل لجنة الامتحانات للتأكد والاطمئنان على صحته وسلامته.





وناشدت الجامعة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والموظفين والطلبة المنتمين لجامعة حلوان، فى حالة ظهور أى أعراض تتشابه مع أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد كارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس أو ألم في الحلق أو رشح الأنف أو فقدان حاسة الشم أو التذوق على أى من أحد، عليه عزل نفسه فى المنزل على الفور، والتواصل مع الإدارة الطبية من خلال الهاتف.





وحددت الجامعة أرقام هواتف التواصل فى حالة الشعور بأى من أعراض كورونا المذكورة سابقًا، وسوف يتواصل معه حينها أحد أعضاء هيئة التدريس المختصين بكلية الطب جامعة حلوان وذلك من خلال هذين الرقمين:

01145632478

01065738847





ونوهت الجامعة أن هذه الخدمة تعمل على مدار ال24 ويمكن أيضا التواصل عبر الواتس اب من خلال الارقام المذكورة، وسيقوم الطبيب المنسق من خلال التليفون بأخذ التاريخ المرضي المفصل من المشتبه بإصابته وطلب التحاليل والفحوص الضرورية منه والتي سيقوم المريض بإرسالها

كذلك عن طريق تطبيق واتس آب .





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عقد المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، اجتماعًا برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور حسام عبدالغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأعضاء المجلس، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



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