ثاني سبب للوفاة ...مؤسسة صحتنا تدعم وحدة علاج السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس

انتهت منذ قليل مراسم توقيع بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة و مؤسسة "صحتنا"، برئاسة عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، بهدف دعم وتجهيز وحدة السكتة الدماغية بمستشفيات جامعة عين شمس (الدمرداش)





يأتي البروتوكول امتدادًا لمذكرة التفاهم التي أبرمها الجانبان في عام 2018.وبموجب هذا التعاون تكفل مؤسسة صحتنا توفير احتياجات وحدة السكتة الدماغية من الأجهزة الطبية بصورة فورية، بطاقة استيعابية للوحدة تبلغ واحد وعشرين سرير مريض بكل التجهيزات الطبية اللازمة.





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جاء ذلك بحضور أ.د. أشرف عمر عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية و أ.د. علي الأنور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية و أ.د. شهيرة سمير وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و أ.د. هبة الله السعيد وكيل كلية الطب للتعليم و الطلاب و أ.د. هاني عارف أستاذ ورئيس قسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس .





وفي كلمته أشاد أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس بالتعاون المثمر مع مؤسسات المجتمع المدني، لافتًا أن الكثير من الإنجازات التي تصب في صالح المواطن و منظومة الرعاية الصحية في مصر جاءت نتاج التعاون مع كبريات المؤسسات المدنية و بخاصة مؤسسة "صحتنا".





و أضاف أن وحدة السكتة الدماغية بمستشفى الدمرداش الجامعي تعد الوحيدة في مصر الحاصلة على الاعتماد الألماني وسيتم التعاون مع مؤسسة صحتنا في توفير أحدث الأجهزة والمعدات لإنشاء تلك الوحدة الجديدة حتى تستطيع استقبال ما يقرب من 2500 مريض بالعام الواحد.





أشار إلى أن الأطقم الطبية العاملة بتلك الوحدة من أطباء وتمريض من الكوادر الطبية المميزة في مصر لعلاج السكتة الدماغية حيث أسفرت جهود هذا الطاقم الطبي عن حصول الوحدة على الجائزة الماسية عدة مرات من المنظمة الدولية للسكتة الدماغية ، وهى الجائزة الأكثر تميزًا على مستوى العالم لوحدات السكتة الدماغية وهو ما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية لهذه الوحدة بمستشفى الدمرداش وإتباعها لأفضل المعايير الدولية فى هذا الصدد.





و أوضح عمرو شاكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صحتنا أن المؤسسة تعد مؤسسة مصرية غير هادفة للربح تسعى لتوفير حلول صحية مستدامة تكون متاحة للجميع وفي متناول كل المرضى المصريين ، قائلًا " حتى نتمكن من انجاز أهدافنا، نحتاج لشراكات قوية توفر لنا الدعم اللازم لإتاحة الخدمات الصحية الملائمة للمرضى في جميع أنحاء مصر. ولهذا فإننا نبحث عن شريك مؤسسي متميز يشاركنا إيماننا بتلك القضية ويبدي استعداده للالتزام التام بتطوير قطاع الرعاية الصحية في مصر.





ولهذا فإنّ مذكرة التفاهم التي وقعناها مع مستشفى الدمرداش والتي تأتي على خلفية النجاحات السابقة التي حققتها المستشفى في توفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية لغير القادرين، يمكنها أن تحقق رؤيتنا بشكل فعلي على أرض الواقع. إنّ المستشفى والمؤسسة سيتعاونان عن كثب لتقليل قوائم انتظار مرضى السكتة الدماغية في المستشفيات.



