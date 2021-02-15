ضبط راعي أغنام قتل مزارعا خلال مشاجرة بينهما في الشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط راعى أغنام علي خلفية اتهامه بقتل مزارع بطعنة نافذة بسبب مشادة بينهما في أرض المجني عليه أودت بحياته، وتم التحفظ على المتهم وجار تحرير المحضر اللازم والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقي اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود إشارة من مستشفى أبو حماد بوصول مزارع، 35 عامًا، مُقيم بإحدى العزب التابعة لقرية "الخيس" بأبو حماد، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر.

وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وراعي أغنام، شاب في العشرينيات من عمره بسبب قيام الأخير بترك أغنامه تأكل من أرض المجني عليه، وتطور الأمر إلى قيامه بطعن المجني عليه طعنة أودت بحياته.

تم نقل المجني عليه الي مستشفي أبوحماد وتم ضبط المتهم والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير محضر بالواقعة.