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أخبار العالم

مقابلة رغد صدام حسين تثير أزمة.. ومطالب باستدعاء سفراء الأردن والسعودية

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:32 م
رغد صدام حسين خلال
رغد صدام حسين خلال مقابلة مع قناة العربية
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قسم الخارجي
تبث فضائية "العربية" اليوم الاثنين، مقابلة حصرية مع رغد صدام حسين ابنة الزعيم العراقي الراحل صدام حسين، لكنها أثارت أزمة واسعة قبل بثها.

واحتجاجا على اللقاء، طالبت لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في البرلمان العراقي، باستدعاء السفيرين الأردني والسعودي على خلفية المقابلة مع رغد صدام حسين.

ووجه رئيس اللجنة النائب العراقي عبدالاله النائلي كتابا إلى وزير خارجية بلاده يطالب فيه باستدعاء السفيرين الأردني والسعودي وتسليمهما مذكرة احتجاج، كون القناة تبث من المملكة العربية السعودية، فيما تقيم رغد بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وطالبت اللجنة هيئة الاعلام والاتصالات "باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مقر القناة في بغداد"، وفقا لوكالة "عمون" الأردنية.

وكانت رغد حسين تحدثت في المقابلة المسجلة عن "استباحة إيران للعراق ورفض تقسيم بلادها"، ومن المقرر أن تعرض المقابلة كاملة اليوم.

وقالت خلال أجزاء من اللقاء إن والدها لم يكن محبا لخوض الحروب، بل كان مجبرا عليها.

وتعيش رغد صدام حسين في العاصمة الأردنية عمان منذ عام 2003.
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