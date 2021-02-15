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رياضة

لا وقت للراحة.. يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

الإثنين 15/فبراير/2021 - 06:40 م
كلوب
كلوب
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إسماعيل محمود
كشف الألماني "يورجن كلوب"، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة رحيله عن  الريدز خلال الفترة المقبلة.

وقال "كلوب"، في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام لايبزيج الألماني في دوري أبطال أوروبا، "رحيلي! غير حقيقى.. ولا أحتاج إلى الراحة، الجميع يعرف أن الأمور كانت عصيبة في الفترة الماضية، ولم يكن فقط خلال الـ 3 أسابيع الماضية، ولكنها أبعد من ذلك.. نحن نتعامل مع الوضعية كعائلة".

وأضاف "لا أحد يسعد بأن يكون في المركز الرابع وأن يحظى فقط بـ 40 نقطة واحتمالية أن نتعادل في النقاط مع إيفرتون".

وتابع "سمعت أن الجماهير تجهز لافتة لدعمي، الأمر لطيف ولكنه غير ضروري، لا أحتاج لمثل هذا الدعم المميز في الوقت الحالي".

ويواجه ليفربول نظيره لايبزيج الألماني، غدًا الثلاثاء، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

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