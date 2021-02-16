بزيادة 128٪.. الحكومة تصرف 16.2 مليون جنيه مكافآت سنوية لمعاوني ومساعدي الوزراء

صرفت الحكومة مكافآت لمساعدي ومعاوني الوزراء في مصر في الفترة من يوليو 2019 حتى يونيو 2020 بقيمة 16.2 مليون جنيه بزيادة تخطت حاجز الـ128% عن العام المالي قبل الماضي.









وكشفت بيانات الحساب الختامي المبدئي لموازنة العام المالي الماضي عن ارتفاع المكافآت التي حصل عليها معاونو ومساعدو الوزراء بمعدل 11.1 مليون جنيه مقارنة بـ7.1 ملايين جنيه تم انفاقها علي ذلك الغرض في العام المالي قبل السابق.

















ورفعت الحكومة حجم مصروفاتها على مخصصات الوظائف المؤقتة بموازنة العام المالي الماضي إلي 6.2 مليار جنيه بعد أن كانت 5.34 مليار جنيه في العام السابق له بفارق 860 مليون جنيه.









في المقابل، خفضت الحكومة من حوافز جذب العمالة بالموازنة إلي 1.52 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي بعد أن كان قد اقترب من 1.6 مليار جنيه في نهاية يونيو 2019 بإنخفاض قدره 80 مليون جنيه.