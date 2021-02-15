افتتاح وحدة المراجعة اللغوية لجموع الباحثين بآداب عين شمس

أعلنت كلية الآداب جامعة عين شمس، عن افتتاح وحدة المراجعة اللغوية (باللغة الانجليزية) لجموع الباحثين فى كافة التخصصات باللغة الانجليزية، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، أ.د. أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أ.د. مصطفي مرتضي عميد الكلية وإشراف أ.د. شيرين مظلوم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. رنا الخولي مدير الوحدة.
وتقدم الوحدة خدمات التدقيق اللغوى للبحوث والرسائل العلمية، بالإضافة إلى التدقيق والتحرير، وذلك على يد نخبة من أعضاء هيئة التدريس والمتخصصين فى اللغة الإنجليزية بالكلية.
ويأتي ذلك عبر التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث وعلى من يرغب في الحصول على خدمات وحدة المراجعة اللغوية التواصل مع مكتب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أو عبر البريد الإلكترونى للوحدة: [email protected]