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بعد تغيير اسم عزبة الهجانة إلى مدينة الأمل.. أحمد موسى يشكر الرئيس السيسي

الإثنين 15/فبراير/2021 - 08:46 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إنه طالب بتغيير اسم عزبة الهجانة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها؛ موضحا أن الرئيس السيسي أطلق اسم مدينة الأمل على المنقطة. 

وقدم موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»  الشكر الي الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يزرع الأمل في صدور المصريين؛ منوها بان مثل هذه المواقف الانسانية من الرئيس السيسي تترك أثرا جيدا في نفوس المصريين. 

وجه الرئيس باستمرار جهود تطوير المنطقة من كافة الجوانب والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها، خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على المنطقة ليعكس مساعي تغيير واقعها إلى الأفضل من قبل الدولة.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، مع اللواء أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي، رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبدالعزيز الفقي، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومراكز ومنشآت، وفي مقدمتها مركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للنقل والحافلات، ومحطات القطار، ومداخل ومخارج العاصمة، فضلًا عن تنسيق الطرق الرئيسية داخل العاصمة الإدارية.
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