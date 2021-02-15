"القومي لأسر الشهداء" يُسلم سماعات طبية لعدد من المستفيدين

قام اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، اليوم الإثنين، باستقبال مجموعة من المصابين وأسر الشهداء المستحقين لصرف سماعات طبية طبقًا لحالتهم الصحية.





وأكد السيد أمين عام المجلس، الاهتمام الكامل بأسر الشهداء والمصابين وتقديم كامل الرعاية والدعم لهم في جميع المجالات وعلى رأسها الخدمة الطبية.





من جانبهم، عبر أسر الشهداء والمصابين عن شكرهم وتقديرهم للسيد أمين عام المجلس على ما لاحظوه من تطوير في خدمات الرعاية المقدمة لهم في شتى المجالات، معربين عن سعادتهم بالحديث مع أمين عام المجلس والاستماع لهم.



