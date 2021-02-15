السنباطي: تطوير العشوائيات تحول إلى واقع يبشر بمستقبل مشرق

أشاد النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب عن دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير عزبة الهجانة والارتقاء بالأحوال المعيشية لقاطنيها ، كما وجه الشكر للرئيس بعد قراره بتغيير اسم "عزبة الهجانة" الى "مدينة الأمل".









وأضاف السنباطي أن " مدينة الامل " تعبر عن واقع جديد ، وما يحدث في الهجانة أعطى الأمل لغد جديد مشرق ومستقبل افضل لأهالي هذه المنطقة وغيرها من المناطق العشوائية، خاصة في ظل توجه الدولة نحو تطوير هذه المناطق والارتقاء بأحوالها المعيشية.











وقال السنباطي "الأمل والحلم تحول الى واقع على الارض في عهد الرئيس السيسي بعد ان كان مستحيلا في عهود سابقة، موضحا ان الانجازات التي تتم الان بمثابة تطبيق عملي لمصطلح حياة كريمة، بالتخلص من المناطق العشوائية وبناء مجتمعات حضارية تتوافر فيها خدمات متكاملة مضيفا "سيكون لهذا الامر مردود ايجابي على مستقبل الاجيال القادمة".









يذكر ان النائب عمرو السنباطى أجرى مؤخرا استطلاع رأى لاختيار اسم للعزبة، وشارك فى الاستطلاع الالاف من اهل وابناء الدائرة ، واعلن النائب قبل ايام رغبة الاهالي في تغيير اسم العزبة بناء على هذا الاستطلاع .









كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد انه يتابع مخططات تطوير منطقة الكيلو "4,5" بشرق القاهرة التي تضم عزبة الهجانة، ووجه باستمرار جهود تطوير تلك المنطقة من كافة الجوانب والارتقاء بالاحوال المعيشية لقاطنيها خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة ليعكس مساعي تغيير واقعها الي الافضل من قبل الدولة.











واجتمع الرئيس اليوم مع اللواء أمير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.









وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، خاصةً في العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من أحياء ومراكز ومنشآت، وفي مقدمتها مركز مصر الثقافي الإسلامي، وساحة الشعب، والنصب التذكاري، ومدينة الخيول العالمية "مرابط"، والمحطة المركزية للنقل والحافلات، ومحطات القطار، ومداخل ومخارج العاصمة، فضلًا عن تنسيق الطرق الرئيسية داخل العاصمة الإدارية.











كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، بما في ذلك الموقف التنفيذي الخاص بتوفير أحدث المعدات الإنشائية الهندسية المتعلقة بالمرحلة الأولى لتطوير 1500 قرية على مستوى الجمهورية ضمن المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري، كما تم في هذا السياق عرض التصميم الهندسي للبيت الريفي النموذجي بالقرى وذلك في إطار مبادرة حياة كريمة.









كما اطلع الرئيس على مخططات تطوير منطقة الكيلو "4,5" بشرق القاهرة والتي تضم عزبة الهجانة، ووجه باستمرار جهود تطوير تلك المنطقة من كافة الجوانب والارتقاء بالاحوال المعيشية لقاطنيها خاصة ما يتعلق بالطرق والخدمات، مع إطلاق اسم "مدينة الأمل" على تلك المنطقة ليعكس مساعي تغيير واقعها الي الافضل من قبل الدولة.