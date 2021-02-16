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تكنولوجيا

على طريقة واتسآب.. كيف تستخدم تطبيق سيجنال على الكومبيوتر

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:01 ص
على طريقة واتسآب..كيف
على طريقة واتسآب..كيف تستخدم تطبيق سيجنال على الكومبيوتر
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قسم التكنولوجيا
ازداد إقبال الكثير من الأشخاص على تطبيق سيجنال Sgnal في الفترة الأخيرة كبديل لتطبيق المراسلة الفورية الشهير واتساب Whatsapp بعد اعلان الأخير عن سياسته الجديدة التي تهدد خصوصية المستخدمين، ويوفر تطبيق سيجنال العديد من المميزات التي جعلته الخيار الأول للكثير، أهمها الخصوصية التي تتيح مسح الرسائل وقفل الشاشة وقفل التسجيل، ولكن قد يتسائل البعض إذا كان بإمكانك استخدام التطبيق على الكمبيوتر المحمول أو الشخصي.

وبحسب موقع gadgets، يتيح التطبيق إمكانية مزامنة حسابك بين هاتفك الذكي والكمبيوتر الخاص بك، ولكن بطريقة تختلف قليلا عن تلك المستخدمة في واتساب ويب WhatsApp Web، يجب أولا أن تقوم بتنزيل التطبيق وتثبيته على سطح المكتب في الأجهزة التي تعمل بنظام Widows وmacOS وLinux، و تطلب على الأقل أن يتوافر على الجهاز نسخة Widows 7 أو macOS 10.10 أو 64 بت من Linux التي تدعم APT.

1- نزل تطبيق Signal Desktop على الكمبيوتر الخاص بك.

2- ثبيت التطبيق على جهازك من خلال اتباع الخطوات في ملف التثبيت إذا كان جهازك يعمل بنظام Windows أما إذا كان جهازك يعمل بنظام macOS، في هذه الحالة تحتاج أولًا لنقل التطبيق لمجلد التطبيقات، أما بنسبة لمستخدمي Linux يجب عليهم اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتثبيت التطبيق.

3- اربط Signal Desktop بهاتفك الذكي من عبر رمز QR الموجود على جهازك عن طريق إعدادات التطبيق على الهاتف ثم النقر على الأجهزة المرتبطة إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد، أو انقر على ربط جهاز جديد إذا كان هاتفك آيفون.

4- اختر اسم للكمبيوتر الشخصي أو المحمول الخاص بك ثم اضغط على زر إنهاء.

بمجرد اتباع الخطوات السابقة سيتم مزامنة حسابك على سجنل بين هاتفك المحمول وجهاز الكمبيوتر المحمول أو الشخصي، وستبدأ في إرسال واستقبال الرسائل من خلال سطح المكتب دون الحاجة لاستعمال الهاتف.
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