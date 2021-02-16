برلماني بعد إلغاء إعفائهم من الضرائب: لن يحدث فارق كبير لأننا نؤدي واجبا وطنيا

عبر النائب أبو سريع إمام عضو مجلس الشيوخ، عن استحسانه بشأن ما جاء بمشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ ، والتي تتعلق بإعفاء مكافآت اعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة، مشيرًا إلى أنه طبقًا للائحة مجلس النواب، فإن هذا النص متواجد باللائحة الخاصة بالنواب ، ومن ثم تم نقلها حرفيا لمجلس الشيوخ.





وأوضح " أبو سريع" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد"، انه رغم أن ما نتقضاه مرتب ضئيل جدًا ، إلا أن ذلك يهون طالما نقف على مصالح الشعب ونرعى مصالحه رعاية تامة ، لافتًا إلى أنه من باب أولى أن نتكاتف جميعا ونضع مصالح الدولة ومواطنيها على رأس أولوياتنا، معقبًا:" زينا زي عامة الشعب، و موزانة الدولة تحملت الكثير ، و وجب علينا أيضا أن نرفع عن كاهلها هذا العبء ولو قليلًا ، وبما أننا خادمين للشعب ، لن تحدث هذه الضرائب فارقًا كبيرًا ، لأننا نؤدي واجبا وطنيا.





جاء ذلك بعد أن وافق مجلس النواب على تعديل نص المادة 284 من مشروع قانون لائحة مجلس الشيوخ والتي تتعلق بإعفاء مكافآت اعضاء الشيوخ من الضرائب، وذلك بعد حذف نص الإعفاء من نص المادة.





وتبنى رئيس الأغلبية البرلمانية أشرف رشاد وجهة نظر تطالب بعدم إعفاء أعضاء مجلس الشيوخ من الضرائب، وذلك في طلب تعديله على نص المادة 284 من لائحة مجلس الشيوخ، كاشفا عن أن حزب مستقبل وطن عقب إقرار تلك المادة، سيتقدم بطلب رسمي إلى المجلس لتعديل المادة ذاتها بالنسبة لأعضاء النواب، بعدم إعفائهم من الضرائب أيضا في المادة 428 بلائحة مجلس النواب.





وعبر النواب عن تأييدهم لما ذهب إليه رشاد بالتصفيق عقب إعلانه تقدمه بمقترح لتعديل لائحة النواب، ليقول بعدها رشاد: الشعب المصري ينتظر من النواب أكثر من ذلك، وعلينا ألا نخضع للضرائب فقط، وإنما أن نجود بما هو أكثر من ذلك.





وجاء نص المادة كالتالي: تعفى أى مبالغ تدفع لأعضاء المجلس من جميع أنواع الضرائب والرسوم، ولا يجوز التنازل عنها.





ويتقاضى عضو المجلس مكافأة شهرية مقدارها خمسة آلاف جنيه تستحق من تاريخ أدائه اليمين، وفى جميع الأحوال، لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه العضو من موازنة المجلس، تحت أى مسمى، على الحد الأقصى للأجور.





ويتقاضى رئيس المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء، كما يتقاضى كل من وكيلى المجلس مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه الوزير.





وهو النص الذي يطلب أشرف رشاد حذف الإعفاءات منه.