محمد منير: الحفلات وحشتني.. وأخلد للنوم بعد الاطمئنان على حوادث الطرق.. فيديو

قال الفنان محمد منير، إنه احتفل بعيد الحب مع الفنانة ليلى علوي، معقبا "ليلي جميلة وحلوه".





وأضاف "منير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، "أنا خايف من الأجيال الجديدة من الحب، لأنهم بيحبوا في الصيف بالمايوه، ويطلقوا في الشتاء"، متابعا: "مفيش ألبوم نزلِّي إلا وحبيته، وكل حاجه في حياتي بمارسها بالحب"، موضحا "يسري وعادل إمام وإلهام شاهين إحنا إللي فاضلين من أجمل حاجه في مصر".





وأوضح: "إحنا أغضبنا ربنا وعاقبنا بفيروس كورونا"، مؤكدا "بحب ألمانيا وبسافر ألمانيا بالباسبور المصري وبرجع بيه.. ومفيش حد فينا هينسى بلده، وأنا بعاتب الأجيال الجديدة بسبب الموضوع دا".





وأضاف أن الفنان محمد ثروت أجمل وأفضل صوت في مصر، معقبا: "معجب كثيرا بأغاني الفنان محمد ثروت"، مؤكدا: "أنا فخور إني بأنتمي لمحافظة أسوان، لأن فيها نعومة النيل وصلابة الصخور".





واستطرد: "اتعرض عليا حفلة في فلسطين، والموضوع تحت الدراسة لأني لو فكرت أروح إسرائيل يبقي لازم أروح غزة وأروح المناطق الفلسطينية.. وأنا فنان والفن ليس له وطن"، موضحا: "كل أعمالي الفنية الآن بتعاون مع عناصر شابة".





وأكمل أنه لا يخلد للنوم إلا في الساعة الـ11 صباحا، قائلا: "بعد ما اطمئن إن طريق الإسكندرية الصحراوي مفيش فيه أي حادثة، وبعد ما اطمئن أن طريق العين السخنة مفهوش حادثة، هنا يبدأ الاطمئنان لمحمد منير وأدخل أشرب شاي نوبي في البراد زي ما بيقولوا الصحفيين وأنام بقى".





واختتم: "أنا بغني بقالي 42 سنة، والناس كلها بتحبني، ووحشتني الحفلات أوي أوي أوي"، لافتا إلى أنه لم يذهب لأسوان منذ شهرين، حيث يُجدد منزله الذي بناه على نهر النيل هناك، منوها :"البيت أصبح تقريبا مزار، الناس بتروح تتصور، الناس كلها أهلي وناسي، أنا فخور إني بنتمي لمحافظة فيها الطيبة بعينها".



