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توك شو

إزاي متتخنش وأنت قاعد في البيت.. أخصائي التغذية العلاجية يجيب.. فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:10 ص
طعام صحي
طعام صحي
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد شحاتة اخصائي التغذية العلاجية : هناك أشخاص زادو 10 كيلو و14 كيلو بسبب جلوسهم في المنزل وتناولهم جميع أنواع الأطعمة بلا حدود، رغم ان هناك اكل صحي يمكن تناوله في المنزل دون أن يحدث زيادة في جسمك .

وأضاف محمد شحاتة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " ام بي سي مصر " ،  هناك اكل صحي يمكن أكله في المنزل دون ان يحدث زيادة في جسم الانسان، لافتا الى أن جميع الأشخاص يأكلون في أوقات الحزن والفرح .

واوضح محمد شحاتة، أن وجبات اليوم يجب ان تكون صحية وتحتوي على الخضروات والبروتين ويجب الابتعاد عن الوجبات التي تحتوي على الزيوت والسمنة بالإضافة إلى أكل الفواكة .
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