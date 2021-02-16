إزاي متتخنش وأنت قاعد في البيت.. أخصائي التغذية العلاجية يجيب.. فيديو

قال الدكتور محمد شحاتة اخصائي التغذية العلاجية : هناك أشخاص زادو 10 كيلو و14 كيلو بسبب جلوسهم في المنزل وتناولهم جميع أنواع الأطعمة بلا حدود، رغم ان هناك

يمكن تناوله في المنزل دون أن يحدث زيادة في جسمك .