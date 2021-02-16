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رياضة

عمرو بركات: لم أحصل على فرصتي في الأهلي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 01:25 ص
عمرو بركات
عمرو بركات
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عبدالله هشام
قال عمرو بركات، لاعب الجونة، إن تقصيره كان سببا رئيسيا في رحيله عن الأهلي، مؤكدا إنه كان يتمنى الحصول على فرصة حقيقة.
 
وأضاف عمرو بركات، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»،:"الأهلي تمسك بي قبل إعارتي لسموحة ولكن صفقة ياسر إبراهيم تسببت في رحيلي".

وأكمل:"بعد انتقالي لسموحة، أصبحت ملازما للدكة، بسبب خلاف في وجهات النظر مع حسام حسن، المدير الفني للفريق السكندري، وقتئذ، وهذا ماتسبب في عدم استمراري مع سموحة".

وبسؤاله، هل صلة قرابته بالمدرب إيهاب جلال تسبب في أزمته مع التوأم، أجاب:" لا أعلم سبب موقف حسام حسن تجاهي، ولكني في النهاية رحلت دون معرفة السب بالحقيقي للأزمة".

وواصل:" احتاج لتعامل خاض لإظهار أفضل ما لدي من إمكانيات فنية داخل الملعب، واعترف بتقصيري في حق نفسي خلال تواجدي في الأهلي، ولم أحصل على فرصتي بالقلعة الحمراء"، لافتا :" طريقة حسام البدري كانت صعبة في الأهلي، وظلمني باللعب في غير مركزي".

وتابع :" الجونة مع رضا شحاتة يسير بخطى ثابتة، القادم سيكون أفضل للجونة وهدفنا تحقيق مركز جيد، كما أن جميع اللاعبين يحتاجون للمشاركة بإستمرار للعودة إلى مستواهم، وحسام غالي كان أكثر هدوءا في الجونة من الأهلي، وهو صاحب فكرة انضمامي للفريق".

وأكد :" رمضان صبحي لم يتعامل بذكاء في قرار رحيله عن الأهلي، من الممكن أن يقع أي لاعب في موقفه ويتخذ نفس القرار، ولكن يدين صبحي طريقته وأسلوبه  التي اغضبت منه الجمهور".
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