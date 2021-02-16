ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

دموع علي الحجار في بوابة الحلواني ختاما لحفلات عيد الحب بالأوبرا

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 05:19 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة
اختتم النجم على الحجار، سلسلة حفلات عيد الحب التى نظمتها دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر حيث قدم بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى كوكبة من اعماله الشهيرة التى تحمل الكثير من المشاعر النبيلة والقيم السامية منها ما تمنعوش الصادقين ،علي قد ما حبينا ، في هويد الليل ، الحب له صوت ، بنت وولد ، عصفور الحب ، أنتي طلعتيلي منين ، متصدقيش ، زى الهوا ، انكسر جوانا شئ ، مسالة مبدا ، لو تعرفى ، اسيبك ليه التى شاركه ادائها ملحنها الموسيقار محمد الطوخى . تجيش نعيش ، فى قلب الليل ، مفيناش من الخوف ، عارفة ، تتصورى ، جوة حضنى ، سهرت واجهش بالبكاء اثناء ادائه اغنية بوابة الحلوانى التى انهى بها الحفل . 

وسبقه فاصل للمطربة ايمان عبد الغنى التى شدت بمجموعة من اشهر المؤلفات العاطفية هى حبيتك تنسيت النوم ، ابعد يا حب ، من حبى فيك يا جارى ، سيدى وصالك والف ليلة وليلة ، ولعب عازف الاوكورديون وائل النجار صولوهات الحان بكرة وبعده ، حبوا بعض وحرمت احبك .  

وكانت سلسلة حفلات عيد الحب بالاوبرا قد ضمت خمسة ليالى متصلة احياها على التوالى كل من البنانية كارول سماحة ، احمد جمال ، عازف البيانو حمادة النجار، المغربية جنات ، احمد عفت ، عازف الجيتار الاردنى وحيد ممدوح ، مى فاروق ، مدحت صالح ،عازف البيانو عمرو سليم ، هانى شاكر، احمد سعد ، ايات فاروق ،  على الحجار ، ايمان عبد الغني وعازف الاكورديون وائل النجار  .
دموع علي الحجار في بوابة الحلواني ختاما لحفلات عيد الحب بالأوبرا
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

15 مطربا يشاركون فى إحياء حفلات عيد الحب بالأوبرا

هاني شاكر ومدحت صالح والحجار وكارول سماحة وجنات يحتفلون بعيد الحب في الأوبرا

آخر العازفين بفرقة أم كلثوم: الست رفضت دخول الاكورديون في سيرة الحب.. فيديو

رومانسيات عالمية وتابلوهات للباليه في احتفالات عيد الحب بالأوبرا

كارول سماحة وأحمد جمال والنجار.. نجوم الأمسية الأولى من حفلات عيد الحب بالأوبرا

ترشيحاتنا

#شكرا_شيخ_الأزهر.. معلمو الأزهر يدشنون هاشتاج للإمام الأكبر بعد قرارات اليوم

غلق شارع البطل أحمد عبد العزيز جزئيا .. تفاصيل

فضل قراءة سورة يس بعد الفجر

لماذا سميت صلاة الفجر بهذا الاسم ؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون

السعودية تكشف سبب وقف التعاقد مع أي شركة أجنبية لها مقر إقليمي خارج المملكة

منخفض قبرص يتشكل.. الأرصاد تحذر من موجة باردة ورياح وأمطار الثلاثاء والأربعاء.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسدوها.. آخر لحظات حياة فاتن فريد.. وسر اتهام ابنتها بالقتل لزوج أمها | فيديو وصور

أسعار السيارة mg-5 لعام 2021.. وأبرز مواصفاتها

في عيد ميلادها الـ 39.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد