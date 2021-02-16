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في عيد الحب.. أسامة منير يوجه رسالة للسناجل

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 02:01 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
قال الإعلامي أسامة منير، إن المشاعر والحب هي طبيعية بشرية، موضحا:" لا يوجد أحد علي وجه الأرض يمكنه العيش بدون حب، وإلا سيكون حجر".

وأضاف  منير خلال حواره ببرنامج " من مصر" والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" أنه يتحمل مسئولية الرد على الأسئلة ويعيش حالة تركيز مضاعف واسترجاع للمعانى التى تربى عليها وتجارب العديد من السنوات ويكون فى حالة غليان .
 
وأردف:" "السناجل مش مبسوطين بالحالة اللى هما فيها وبقولهاهم في وشهم، هما عدوا سن معين؛ فخايفين يخسروا كل المكاسب اللى كسبوها، وخايفين يتحملوا مسئولية هما مش مستوعبينها".

وأوضح أنه تمكن خلال مشواره لإعلامى بإنقاذ العديد من البيوت التي كانت على وشك الانهيار، لافتا إلى ان مفتاح الرجل عينه ومفتاح المرأة أذنها وتهتم أكثر بالتفاصيل.

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