البحرين تعلن ارتفاع وفيات كورونا في البلاد لـ 407 حالات

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 407 حالات.





وكشفت الصحة البحرينية في بيان لها اليوم، تفاصيل حالة الوفاة حيث قالت إنها لمواطن يبلغ من العمر 55 عامًا، معربة عن خالص تعازيها لأسرة الفقيد وكل أهله وأقاربه بحسب صحيفة البلاد البحرينية.





وكانت الصحة البحرينية أمس اعلنت أن الفحوصات التي بلغ عددها 13536 أمس أظهرت تسجيل 848 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منها 318 حالة لعمالة وافدة، و516 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و14 حالة قادمة من الخارج.



