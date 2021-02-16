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فول الصين العظيم آخر أعماله.. صباح البلد يحيي ذكرى وفاة سامي سرحان..فيديو

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 08:55 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
أحيا برنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد، ذكرى وفاة الفنان سامى سرحان، والذى رحل فى مثل هذا اليوم عام 2005، ويعتبر من أشهر الفنانين في الوطن العربي، وقدم العديد من الأعمال، والتي لا تزال راسخة في الأذهان.

وتحل اليوم ذكرى وفاة الفنان سامي سرحان، شقيق شكري ومحسن سرحان، والذي رحل عن دنيانا في مثل هذا اليوم 16 فبراير من عام 2005.

تحول سامى في وقتنا الحالي إلى أيقونة مميزة شهيرة يستخدمها رواد مواقع التواصل الاجتماعي على الكوميكسات ومقاطع الفيديو لتحمل أقواله في الأعمال الفنية، ولد في الخامس والعشرين من ديسمبر عام 1930، وبدأ مشواره الفني من خلال فيلم "الحقيبة السوداء" عام 1962، وتميزت أدواره التي قدمها بالشر أو الغلظة خلال مسيرته.

قدم سرحان العديد من الأعمال أبرزها: "معسكر البنات، محمد رسول الله، وصاحب الجلالة، وشارك أيضًا بالظهور في مسرحية "هالة حبيبتي" مع الفنان فؤاد المهندس، حتى مر بتجربة مريرة، حيث قضى 6 أشهر بالسجن إثر اتهامه في قضية مخدرات.

وكانت آخر مشاركات سامي سرحان من خلال الدور الذي قام به في فيلم "فول الصين العظيم" بطولة محمد هنيدي، والذي عرض في عام 2004، حيث قام بدور جابر الشرقاوي، جد محيي الشرقاوي الذي يرغب في أن يربي حفيده على العادات والتقاليد التي توارثتها العائلة من الجدود وهي تربية الأبناء على النصب والبلطجة، ولكن "محيي" الذي جسد دوره "هنيدي" يفشل في تعلم هذه المهارات ويتمكن من تعلم العديد من الأشياء الأخرى ولكن بعد سفره إلى الصين.

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