باستثمارات 200 مليون جنيه.. تجربة جديدة لإدخال العنصر الرقمي في مجال الترفيه بمصر..تفاصيل

تجربة جديدة شهدها إحدى أكبر الوجهات الرائدة فى مجال الترفيه والتجارة بمصر تمثلت فى إدخال العنصر الرقمي من خلال توفير فرص وأدوات التسويق الرقمي للعلامات التجارية لدعم المستأجرين وأصحاب المتاجر في التواصل مع الزائرين من خلال استعراض منتجاتهم.

وفى هذا الاطار تم الإعلان عن ضخ استثمارات جديدة تبلغ 200 مليون جنيه بهدف التجديد والتطوير ليواكب تطورات واحتياجات الزائرين.

وتعليقًا على الحدث، قال تيموثي إرنست الرئيس التنفيذي للمجموعة خلال مؤتمر صحفى" ان المنافسة المتزايدة في مجال تجارة التجزئة تدفع العاملين بالقطاع الي ابتكار طرق جديدة مبدعة ومختلفة لتسهيل عملية التعامل مع العملاء والتواصل معهم باستمرار، وذلك لتحقيق النجاح وتقديم تجربة مختلفة تتناسب مع التغيرات والاحتياجات التي يشهدها السوق المصري حاليا

أضاف: "فخورون بالاستثمار الكبير المستمر في مصر، التي أصبحت مركزا متناميا لمشروعات البيع بالتجزئة".