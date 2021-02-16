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رياضة

الدوري المصري.. اختبار طبي لمحمد إبراهيم لتحديد مشاركته مع سيراميكا في مواجهة الاتحاد

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 09:53 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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عبدالله هشام
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، معسكرا مغلقا مساء أمس الاثنين، في أحد الفنادق الخاصة بمحافظة السويس، استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، التي ستقام في الخامسة مساء غد الأربعاء، على ملعب السويس الجديد، بالجولة الرابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وسيواصل الفريق تدريباته اليوم، على الملعب المباراة، حيث سيبدأ بمران بدني تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب أحمال الفريق، ثم تدريبات تكتيكية وفنية.

وخاض محمد إبراهيم تدريبات تأهيلية تحت إشراف الدكتور محمد الشافعي استشاري التأهيل بالنادي، قبل أن يخضع للاختبار طبي أخير خلال مران اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في لقاء المصري، حيث يعاني اللاعب من إجهاد في العضلة الخلفية.

وفاز سيراميكا كليوباترا، في أخر مبارياته بالدوري، على غزل المحلة بهدفين دون رد، ورفع رصيده إلى 19 نقطة، دخل بهم المربع الذهبي للمسابقة، محتلا المركز الرابع في جدول الترتيب.

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