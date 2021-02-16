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أخبار العالم

الجامعة العربية تدعو إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:11 ص
صدى البلد
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أ ش أ
 دعت جامعة الدول العربية إلى تهدئة الوضع على الحدود السودانية الأثيوبية، مؤكدة وقوفها مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.
وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية في بيان صدر اليوم بأن الجامعة تتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع على الحدود بين السودان وأثيوبيا والتقارير والتصريحات التي صاحبتها بشأن وقوع اشتباكات عسكرية بين الدولتين. 
وأعلن المصدر عن التزام الجامعة الكامل والثابت بسيادة ووحدة أراضي دولها الأعضاء، مؤكدًا في هذا الصدد على وقوف الجامعة مع السودان في كل ما يتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادته على أراضيه وبسط سلطته وإدارته عليها.
ودعا المصدر إلى الارتكاز على الحوار لمعالجة هذا الموقف في أقرب فرصة تأسيسًا على الرغبة المعلنة للدولتين في حله بالطرق السلمية وبشكل يحترم سيادة السودان على كامل أراضيه ويعيد علاقات التعاون وجسور حسن الجوار بين الجانبين.


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