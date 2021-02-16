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محافظات

وزيرة الصحة: تطوير الريف المصري سيؤهل المحافظات لتطبيق التأمين الصحي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 10:55 ص
صدى البلد
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انجي هيبة
قالت الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة،  إن الدولة تسعى لادخال منظومة التأمين الصحي الشامل في كافة المحافظات، مؤكدة أن مشروع تطوير الريف المصري سيؤهل محافظات مصر لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مشيرة إن الاصلاح الصحي واجه العديد من التحديات خاصة أنه في الماضي 58% من المواطنين يشملهم المنظومة، الا أننا برؤية القائد حاليا نسعى لتقديم الخدمة لـ100% من المواطنين، مشيرة أنه هناك حوكمة من حيث تقديم الخدمة والانفاق والرقابة عليها.

وأوضحت واجهنا العديد من التحديات إلا أن الرئيس تعليمات الرئيس بتقديم عدد من المبادرات الرئاسية لتقدم الخدامات كانت أول خطوات الاصلاح الطبي لتقديم كافة الخدمات للمواطنين، مشيرة أن منظومة التأمين الصح الشامل تلغي انفاق المواطن من الجيب برؤية ثاقبة، لافتة إلى تسخير كل العقبات من اجل العمل علي تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل، لتشمل جميع المواطنين، مؤكدة علي تفعيل المراقبة في المحافظات.

وأكدت إن منظومة التأمين الصحي الشامل، واجهت تحدي كبير في محافظة جنوب سيناء، لاقناع المواطنين بالتسجيل في المنظومة نظرًا لاختلاف الثقافة.

وأكدت أن منظومة التأمين نجحت في تسجيل 83% من الأسر فيها بجنوب سيناء، وذلك بعد تطوير المستشفيات، وكذلك نسبة 100% من الوحدات الصحية، بتكلفة تتجاوز الـ3 مليار جنيه، مشيرة أن منظومة التأمين الصحي نجحت في جذب سياحة علاجية من الخارج، وذلك بسبب المؤسسات العلاجية التي أنشأت على أسس عالمية، مشيرة أن مشروع التأمين الصحي الشامل ينفذ وفق أعلى المعايير العالمية، من خلال التخطيط الإستراتيجي للمنظومة والذي يضمن توفير الاحتياجات الصحية للمواطنين، وتأهيل المنشآت الصحية وتجهيزها على أعلى مستوى وبأحدث التقنيات العالمية، وكذلك التحول الرقمي لتيسير تقديم الخدمات الصحية للمواطنين وبكل سهولة ويُسر.
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