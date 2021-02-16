بالأرقام.. الصحة تكشف مفاجأة عن سرطان الثدي وقلة التكلفة





وتابعت الدكتورة هالة زايد، خلال افتتاح الرئيس السيسي المجمع الطبي المتكامل بمحافظة الاسماعيلية، أنه حاليا المؤشرات بعد ان كان يتم الكشف عن 15% من المرحلة "صفر" وكانت 2% فقط، اما في المرحلة الاولى من الاصابة بالسرطان كانت بنسبة 10% ولكن وصلت حاليا الي 31%، بينما كان معظم الحالات كانت تكتشف من المرحلة الثانية فيما فوق، ولكن حاليا نتيجة للكشف المبكر اصبحت مغظم الحالات اقل من المرحلة الثانية، وهذا يعني نسب شفاء تتعدى الـ 90%، وايضا انخفاض ارتداد الاورام لـ 10% الي 15%، الي جانب تكلفة الخدمة بشكل كبير جدا لان تكلفة الخدمة تصل الي 109% زيادة عن المرحلة الاولى في المرحلة الرابعة للمرض.





واوضحت أن الوزارة قامت بعمل 155 عيادة ربط و478 معملا، وفرق كبيرة جدا للاطفال، مشيرة الي ان الوزارة اثناء جائحة كورونا تواصلت مع كل اهالي الاطفال المسجلين بالوزارة لحالات التقزم وتم ذلك من خلال الاتصال الهاتفي حيث وصلت الي اكثر من 400 الف مكالمة تليفونية لاستدعائهم للحصول على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزراة في ظل تلك الجائحة.

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن الوزارة تعمل خلال الـ 12 سنة الماضية، للكشف المبكر لسرطان الثدي، وتم الكشف المبكر على 2.5 مليون سيدة، واكتشاف 1000 سيدة من بينهم، ورغم التوقف خلال جائحة كورونا لمدة 3 اشهر، فهناك حاليا 3 الاف حالة لسيدات ما بين اصابات بسرطان الثدي المختلفة، بالاضافة الي الصحة الانجابية فهي من ضمن المستهدفات، والامراض السارية، معقبة: "الجميل في المبادرة ديه هي المؤشرات".