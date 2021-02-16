31 ألف وثيقة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة بالقاهرة

قام محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتسليم ١٢٠ وثيقة من ما يقارب ٣١ ألف وثيقة تأمين على الحياة جارى توزيعها على العمالة غير المنتظمة المسجلين بقاعدة بيانات مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة في إطار مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن وثيقة ال تأمين تأتي في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية برعاية وحماية هذه الفئة اجتماعيًا وصحيًا وتأمينيًا ، مشيرًا إلى أن الوثيقة تغطي التأمين من خطر الحوادث والإصابات والعجز الكلي والجزئي والوفاة .

وأضاف المحافظ أن تكلفة هذه الوثيقة تتحملها الدولة دون أن يتحمل العامل أي تكلفة ، مشيرا إلى أن الدولة لن تترك اي عامل من تلك الفئة وستوفر له الحماية والرعاية اللازمة.