بسبب جائحة كورونا.. تأجيل تصوير فيلم Mission Impossible 8



أعلن المخرج كريستوفر ماك كويري عن انتهاء تصوير فيلم Mission Impossible 7 في أبو ظبي، وأنه سيعود إلى العاصمة البريطانية لندن من أجل وضع لمسات بسيطة على الفيلم.









وأوضح موقع Deadline الأجنبي، أن توم كروز كان من المقرر أن يبدأ تصوير الجزء الثامن من سلسة أفلام Mission impossible ولكن تم تأجيله بسبب جائحة فيروس كورونا.











ومن المقرر عرض فيلم Mission Impossible 7 السابع من شهر نوفمبر المقبل، كما كان من المقرر طرح فيلم Mission impossible 8 في الرابع من شهر نوفمبر عام 2022.











وكشفت وكالة ناسا الفضائية عن موعد رحلة النجم العالمي توم كروز إلى الفضاء من أجل تصوير فيلمه الجديد، مشيرة إلى أن الرحلة ستنطلق في أكتوبر 2021.











ولفتت الوكالة العالمية إلى أنه سيرافق توم كروز في الرحلة الفضائية المخرج دوج ليمان، الذي بدأ كتابة سيناريو الفيلم،وقررت الشركة المنتجة عرض الفيلم في الـ19 من شهر نوفمبر في 2021.









دوج ليمان سبق وتعاون مع توم كروز في فيلمين وهما Edge of Tomorrow" و"American Made"، لافتًا إلى أنه لم يعلن عن اسم الفيلم الجديد أو القصة أو فريق العمل.







