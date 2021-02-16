ده حق ابن بنتي.. السيسي يكشف مفاجأة عن مشاكل السمع للأطفال

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ، إن الدولة المصرية جادة وأمينة جدا في مواجهة تحدياتها، لافتا إلى أن واحدا من الموضوعات الصحية التي تم عرضها عليه بشأن الكشف المبكر على الأطفال لمواجهة ضعف السمع وعمل القوقعة وهي إشكالية تنتج لعدم الكشف المبكر على الأطفال، وردت عليه الدكتورة هالة زايد قائلة إن زرع القوقعة يكون حتى سن 5 سنوات ويحتاج جلسات تخاطب سنتين.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة قامت بالاستجابة السريعة للحصول على الجهاز الخاص بالكشف على الأطفال فور ولادتهم لتحديد إذا كان هناك مشكلة بالسمع أم لا، نستطيع معالجة المسألة بشكل أفضل وأسرع"، معقبا: "مقولتش معندناش ميزانية، لا ده حق كل حد من أبناء المصريين، ده حق ابن بنتي وابن ابني".





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وأوضح أنه تم تدبير الجهاز، لافتا إلى مشكلة وبعض الشائعات عن مستشفى بهية أنه غير قادر على معالجة إلا عدد قليل من حالات سرطان الثدي، مؤكدا: "الفكرة مش بس إننا نستهدف المشكلة، لا كمان تشكيل ثقافة لدى سيدات مصر، وذلك من خلال حملات الكشف المبكر عن سرطان الثدي وأن تداركه مبكرا أفضل، ويعافيهم من تداعيات صعبة".





وذكر الرئيس السيسي أنه تم إطلاق حملات التوعية بسرطان الثدي "بشكل مناسب ومش فج عشان ميجرحش حد، وعشان الناس تقبل".