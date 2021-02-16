السيسي: نتقبل الانتقادات العلمية لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها

يوجد 2 مليون حالة من حالات الانيميا،مضيفا: "هدفى أنى انبه الاعلام وأبناء الدولة أن يشاركوا معنا فى القضايا الهامة للدولة، وكمان مهم أن يوجد تشكيل ثقافة ووعى لدى كل مواطن".





وأضاف"الرئيس السيسي"، خلال افتتاحه للمجمع الطبى بالإسماعيلية:"نهتم بالتغذية السليمة لجميع أطفال المدارس،ولازم نتنبه لتغذية الطفل مش مهم ياكل كتير ولكن الاهم ياكل كويس"،وممارسة الرياضة أهم شئ للحفاظ على صحة المواطن سواء كان طفل أو شاب أو كبار السن.





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وتابع الرئيس السيسي:"نتقبل الانتقادات العلمية للمعارضة لأوجه العمل الوطني لكشف السلبيات وعلاجها".





وقال الرئيس" إن الريف المصري هيسمع فى القطاع الصحي، عن طريق تبطين الترع التى تساعد على تقليل وجود الناموس والحشرات التى تجلب العديد من الأمراض للمواطنين، متمنيا أن يتم الانتهاء من أعمال الصرف الصحي خلال الـ 3 سنوات القادمة،