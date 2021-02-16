لماذا لم يتوحش كورونا في مصر.. الرئيس السيسي يرد.. فيديو

عبد الفتاح السيسي، عن سر تأثر مصر بدرجة أقل عن غيرها من الدول بفيروس كورونا قائلا: "إن المصريين مكانوش ملتزمين أوي يعني لكن رغم ده ورغم إننا مقفلناش البلد عملنا توازن". كشف الرئيسعن سر تأثر مصر بدرجة أقل عن غيرها من الدول بفيروس كورونا قائلا: "إن المصريين مكانوش ملتزمين أوي يعني لكن رغم ده ورغم إننا مقفلناش البلد عملنا توازن".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مجمع الإسماعيلية الطبي، أن مجهودات الدولة المصرية في إدارة الأزمة، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، هو السبب الأول لتخطي هذه الجائحة.





ويضم مجمع الإسماعيلية الطبي "مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية"، والذي يحتوي على 108 ماكينات غسيل كلوي، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في أمراض الكلى والمسالك البولية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.





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يشار إلى أنه يتم التسجيل في منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، بإحضار صورة بطاقة الرقم القومى للزوج والزوجة وشهادات الميلاد للأبناء، وتشمل خطوات التسجيل توجه المواطن بالأوراق المطلوبة سالفة الذكر إلى المركز أو الوحدة الصحية الأقرب له حتى يتم ربط المواطن بالخدمة الصحية بالمكان الأقرب لسكنه، ويقوم المواطن بتسجيل البيانات الخاصة به وأسرته كاملة، ومن ثَّم يتم فتح الملف العائلى له، ليتم بعدها تحديد موعد للفحص الطبي الشامل لكل أفراد الأسرة للاطمئنان على صحتهم، ومن ثَّم يتم بعد ذلك المتابعة الطبية والحصول على الخدمات والرعاية الصحية من خلال هذا الملف.