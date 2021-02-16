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أخبار البلد

للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

الثلاثاء 16/فبراير/2021 - 11:52 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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صدى البلد

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من الرسائل الهامة اليوم، الثلاثاء، أبرزها للعاملين في قطاع الصحة قائلا: "أوجه التحية للعاملين في القطاع الطبي في مصر، وكل من استشهدوا في سبيل هذه المهمة لدورهم في حماية المصريين".

وأكد الرئيس في سياق متصل أن "القضاء على فيروس "سي" ساهم في مواجهة فيروس كورونا، ولما فحصنا 70 مليون مواطن شكلنا ثقافة مجتمعية حول خطورة فيروس سي".

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المجمع الطبي المتكامل بالإسماعيلية، أن الدولة تسعى للانتهاء من تطبيق منظومة التأمين الصحي خلال 10 سنوات.

من جهة أخرى، قال الرئيس إن الدولة تسعى لمواجهة التحديات بشكل جاد وحقيقي، وليس سعيا للحصول على الإشادات الدولية.

وأضاف: "نحن نحتاج 45 مليار جنيه في العام بسبب الزيادة السكانية، ولو سألنا وزير التعليم هيقول محتاج 60 ألف فصل".

كما وجه الرئيس رسالة هامة  للمعارضة، قائلا: "من حق الناس تعبر عن رأيها ويكون لدينا معارضة سياسية، ولكن بششرط أن يكون الهدف في النهاية تحسين أحوالهم".

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للقطاع الطبي والمعارضة وعن كورونا.. رسائل خطيرة من الرئيس السيسي خلال افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي

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