السيسى: كان هيموت 200 ألف مواطن لو دخلنا كورونا دون علاج مرضي فيروس سي.. فيديو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مبادرة القضاء على فيروس سي ساهمت في الحفاظ على المواطنين خلال جائحة كورونا، مضيفًا "مستعد اعيد الـ70 مليون تانى للقضاء على فيروس سي مرة اخرى".









وأضاف السيسى خلال كلمته اثناء افتتاح عددا من مشروعات القطاع الصحي:"، كان هناك 2 مليون مواطن يعانون من فيروس سي قبل اطلاق المبادرة الخاصة بالقضاء على الفيروس و كان سيموت منهم 200 الف مواطن لو كانوا دخلوا جائحة كورونا وهم مصابين بفيروس سي.









وتابع انه تم عمل 475 الف عملية من قبل جائحة كورونا كانت كلهم حالات صعبة للمواطنين، بالإضافة إلى أكثر من 300 ألف عملية من قوائم الانتظار تم عملها خلال جائحة كورونا، مؤكدًا انه عند طرح المبادرات الطبية كنا نرى قدرات الدولة.



